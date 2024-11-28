https://ria.ru/20241128/tbilisi-1986341168.html
К парламенту Грузии стянули полицейских и спецназ
К парламенту Грузии стянули полицейских и спецназ - РИА Новости, 28.11.2024
К парламенту Грузии стянули полицейских и спецназ
Полиция и спецназ оцепили здание парламента Грузии, где проходит массовая акция протеста оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:53
2024-11-28T22:53
2024-11-28T23:09
в мире
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зугдиди
батуми
ираклий кобахидзе
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Полиция и спецназ оцепили здание парламента Грузии, где проходит массовая акция протеста оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости. Незадолго до этого митингующие перекрыли проспект Руставели. Протесты проходят и в других крупных городах страны, среди них — Кутаиси, Зугдиди, Батуми.Оппозиционеры начали собираться в четверг на митинги в разных частях страны после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси прерывает до 2028 года переговоры по вступлению в ЕС. Глава правительства ранее в четверг отметил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241119/gruzija-1984562078.html
https://ria.ru/20241128/rezolyutsiya-1986225509.html
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Большое количество полицейских и спецназа стянуто к зданию парламента в Тбилиси, где проходит массовая акция протеста
Большое количество полицейских и спецназа стянуто к зданию парламента в Тбилиси, где проходит массовая акция протеста.
2024-11-28T22:53
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, зугдиди, батуми, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Зугдиди, Батуми, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024
К парламенту Грузии стянули полицейских и спецназ
К зданию парламента Грузии, где идет протест, стянули полицейских и спецназ