https://ria.ru/20241128/svo-1986203154.html

Путин: наши парни воюют за будущее России

Путин: наши парни воюют за будущее России - РИА Новости, 28.11.2024

Путин: наши парни воюют за будущее России

Участники специальной военной операции со стороны России воюют за родину, будущее России и своих детей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:19

2024-11-28T13:19

2024-11-28T13:41

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

одкб

безопасность

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Участники специальной военной операции со стороны России воюют за родину, будущее России и своих детей, заявил президент России Владимир Путин."Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня, ей стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за родину, за будущее России и своих детей", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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владимир путин, россия, одкб, безопасность