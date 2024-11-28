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Путин: наши парни воюют за будущее России
Путин: наши парни воюют за будущее России - РИА Новости, 28.11.2024
Путин: наши парни воюют за будущее России
Участники специальной военной операции со стороны России воюют за родину, будущее России и своих детей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:19
2024-11-28T13:19
2024-11-28T13:41
специальная военная операция на украине
владимир путин
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безопасность
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Участники специальной военной операции со стороны России воюют за родину, будущее России и своих детей, заявил президент России Владимир Путин."Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня, ей стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за родину, за будущее России и своих детей", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
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владимир путин, россия, одкб, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, ОДКБ, Безопасность
Путин: наши парни воюют за будущее России
Путин: наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей