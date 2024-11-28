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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 28.11.2024
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих и две гаубицы М198 производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:16
2024-11-28T12:16
2024-11-28T12:32
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих и две гаубицы М198 производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 23-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери противника составили до 145 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Минобороны: ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Востока"