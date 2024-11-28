https://ria.ru/20241128/svo-1986154668.html

ВС России нанесли удар в районе Яворова

ВС России нанесли удар в районе Яворова - РИА Новости, 28.11.2024

ВС России нанесли удар в районе Яворова

Удар нанесен в районе города Яворов на Украине, где расположен полигон для тренировок военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:06

2024-11-28T10:06

2024-11-28T10:14

специальная военная операция на украине

украина

в мире

одесса

харьков

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938206_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_0c608fc74cb44376e9578c2ce6bd0098.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе города Яворов на Украине, где расположен полигон для тренировок военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений."(Прилет - ред.)... в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренерованных бандеровцев и их инструкторов", - заявил Лебедев.Также, по его данным, удар нанесен в направлении военной части ВСУ в районе города Стрый во Львовской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20241128/naemniki-1986134141.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986131408.html

украина

одесса

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, одесса, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)