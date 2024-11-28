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ВС России нанесли удар в районе Яворова
ВС России нанесли удар в районе Яворова - РИА Новости, 28.11.2024
ВС России нанесли удар в районе Яворова
Удар нанесен в районе города Яворов на Украине, где расположен полигон для тренировок военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:06
2024-11-28T10:06
2024-11-28T10:14
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе города Яворов на Украине, где расположен полигон для тренировок военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений."(Прилет - ред.)... в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренерованных бандеровцев и их инструкторов", - заявил Лебедев.Также, по его данным, удар нанесен в направлении военной части ВСУ в районе города Стрый во Львовской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20241128/naemniki-1986134141.html
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ВС России нанесли удар в районе Яворова
ВС РФ нанесли удар в районе Яворова, где расположен полигон для тренировок ВСУ