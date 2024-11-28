Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар в районе Яворова - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 28.11.2024 (обновлено: 10:14 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/svo-1986154668.html
ВС России нанесли удар в районе Яворова
ВС России нанесли удар в районе Яворова - РИА Новости, 28.11.2024
ВС России нанесли удар в районе Яворова
Удар нанесен в районе города Яворов на Украине, где расположен полигон для тренировок военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:06
2024-11-28T10:14
специальная военная операция на украине
украина
в мире
одесса
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938206_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_0c608fc74cb44376e9578c2ce6bd0098.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе города Яворов на Украине, где расположен полигон для тренировок военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений."(Прилет - ред.)... в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренерованных бандеровцев и их инструкторов", - заявил Лебедев.Также, по его данным, удар нанесен в направлении военной части ВСУ в районе города Стрый во Львовской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20241128/naemniki-1986134141.html
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986131408.html
украина
одесса
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938206_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_021e7a500a2ff48152e651eccb9061e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, одесса, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Одесса, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
ВС России нанесли удар в районе Яворова

ВС РФ нанесли удар в районе Яворова, где расположен полигон для тренировок ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе города Яворов на Украине, где расположен полигон для тренировок военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
Могила американского наемника в США, воевавшего в рядах ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В США появляются новые могилы воевавших за ВСУ наемников
Вчера, 06:39
"(Прилет - ред.)... в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренерованных бандеровцев и их инструкторов", - заявил Лебедев.
Также, по его данным, удар нанесен в направлении военной части ВСУ в районе города Стрый во Львовской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Пленный заявил, что ВСУ не эвакуирует и не хоронит убитых в Курской области
Вчера, 05:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреОдессаХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала