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Непобедимый. Почему Суворов — гений военного искусства - РИА Новости, 28.11.2024
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Гении русских побед хедер - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Гении русских побед
 
18:00 28.11.2024 (обновлено: 18:17 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/suvorov-1986218688.html
Непобедимый. Почему Суворов — гений военного искусства
Непобедимый. Почему Суворов — гений военного искусства - РИА Новости, 28.11.2024
Непобедимый. Почему Суворов — гений военного искусства
Александр Суворов — великий полководец, основоположник русской военной теории, генералиссимус. Под его командованием русская армия победила в десятках сражений. В чем заключается суворовская "Наука побеждать". Как Александр Васильевич воспитывал в солдатах бесстрашие, и после какого события во Франции появилась мода на сапоги "а-ля Суворов".
2024-11-28T18:00
2024-11-28T18:17
гении русских побед
александр суворов (полководец)
северная война (1700 - 1721)
франция
российская империя
подкаст
павел i
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Непобедимый. Почему Суворов – гений военного искусства
Александр Суворов – великий полководец, основоположник русской военной теории, генералиссимус. Под его командованием русская армия победила в десятках сражений. В чем заключается суворовская «Наука побеждать». Как Александр Васильевич воспитывал в солдатах бесстрашие, и после какого события во Франции появилась мода на сапоги «а-ля Суворов».
audio/mpeg
Непобедимый. Почему Суворов – гений военного искусства
Александр Суворов – великий полководец, основоположник русской военной теории, генералиссимус. Под его командованием русская армия победила в десятках сражений. В чем заключается суворовская «Наука побеждать». Как Александр Васильевич воспитывал в солдатах бесстрашие, и после какого события во Франции появилась мода на сапоги «а-ля Суворов».
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Повлиял ли прадед Пушкина на выбор Суворовым военной карьеры? Чему великого русского полководца научила Семилетняя война. Из-за чего у Александра Васильевича произошел конфликт с императором Павлом I. Почему главный труд Суворова "Наука побеждать" и сегодня является настольной книгой курсантов военных училищ. Как Александр Васильевич взял неприступную крепость Измаил. Чем уникален Швейцарский поход Суворова, и почему сегодня он все еще не имеет аналогов в мировой военной истории. Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Екатерина КудрявцеваЗвукорежиссер: Олег ЧижовГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP4WEEo7sd
франция
российская империя
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр суворов (полководец), северная война (1700 - 1721), франция, российская империя, подкаст, аудио, павел i, история, образование - общество, образование, армия
Гении русских побед, Александр Суворов (полководец), Северная война (1700 - 1721), Франция, Российская империя, Подкаст, Павел I, история, Образование - Общество, Образование, Армия

Непобедимый. Почему Суворов — гений военного искусства

Гении русских побед
Непобедимый. Почему Суворов – гений военного искусства
Вчера, 18:00
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Александр Суворов — великий полководец, основоположник русской военной теории, генералиссимус. Под его командованием русская армия победила в десятках сражений. В чем заключается суворовская "Наука побеждать". Как Александр Васильевич воспитывал в солдатах бесстрашие, и после какого события во Франции появилась мода на сапоги "а-ля Суворов".
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Повлиял ли прадед Пушкина на выбор Суворовым военной карьеры? Чему великого русского полководца научила Семилетняя война. Из-за чего у Александра Васильевича произошел конфликт с императором Павлом I. Почему главный труд Суворова "Наука побеждать" и сегодня является настольной книгой курсантов военных училищ. Как Александр Васильевич взял неприступную крепость Измаил. Чем уникален Швейцарский поход Суворова, и почему сегодня он все еще не имеет аналогов в мировой военной истории.
Эксперты эпизода:
Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.
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Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК Музыка

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
__________
Сценарий: Екатерина Кудрявцева
Звукорежиссер: Олег Чижов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP4WEEo7sd
 
Гении русских победАлександр Суворов (полководец)Северная война (1700 - 1721)ФранцияРоссийская империяПодкастПавел IисторияОбразование - ОбществоОбразованиеАрмия
 
 
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