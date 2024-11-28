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Непобедимый. Почему Суворов — гений военного искусства

Непобедимый. Почему Суворов — гений военного искусства - РИА Новости, 28.11.2024

Непобедимый. Почему Суворов — гений военного искусства

Александр Суворов — великий полководец, основоположник русской военной теории, генералиссимус. Под его командованием русская армия победила в десятках сражений. В чем заключается суворовская "Наука побеждать". Как Александр Васильевич воспитывал в солдатах бесстрашие, и после какого события во Франции появилась мода на сапоги "а-ля Суворов".

2024-11-28T18:00

2024-11-28T18:00

2024-11-28T18:17

гении русских побед

александр суворов (полководец)

северная война (1700 - 1721)

франция

российская империя

подкаст

павел i

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Непобедимый. Почему Суворов – гений военного искусства Александр Суворов – великий полководец, основоположник русской военной теории, генералиссимус. Под его командованием русская армия победила в десятках сражений. В чем заключается суворовская «Наука побеждать». Как Александр Васильевич воспитывал в солдатах бесстрашие, и после какого события во Франции появилась мода на сапоги «а-ля Суворов». audio/mpeg

Непобедимый. Почему Суворов – гений военного искусства Александр Суворов – великий полководец, основоположник русской военной теории, генералиссимус. Под его командованием русская армия победила в десятках сражений. В чем заключается суворовская «Наука побеждать». Как Александр Васильевич воспитывал в солдатах бесстрашие, и после какого события во Франции появилась мода на сапоги «а-ля Суворов». audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Повлиял ли прадед Пушкина на выбор Суворовым военной карьеры? Чему великого русского полководца научила Семилетняя война. Из-за чего у Александра Васильевича произошел конфликт с императором Павлом I. Почему главный труд Суворова "Наука побеждать" и сегодня является настольной книгой курсантов военных училищ. Как Александр Васильевич взял неприступную крепость Измаил. Чем уникален Швейцарский поход Суворова, и почему сегодня он все еще не имеет аналогов в мировой военной истории. Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Екатерина КудрявцеваЗвукорежиссер: Олег ЧижовГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP4WEEo7sd

франция

российская империя

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александр суворов (полководец), северная война (1700 - 1721), франция, российская империя, подкаст, аудио, павел i, история, образование - общество, образование, армия