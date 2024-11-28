Росавиация не видит поводов отказываться от Superjet 100
Росавиация: нет оснований отказываться от использования Superjet 100
Ближнемагистральный самолет Superjet 100. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Причин отказываться от использования Superjet 100 после инцидента в Анталье нет, сообщила пресс-служба Росавиации.
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"Поводов отказываться от эксплуатации Superjet 100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события", — подчеркнули в ведомстве.
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Там добавили, что Superjet 100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания. При этом его конструкция совершенствуется. Росавиация продолжит расследование причин происшествия в Анталье.
Вечером 24 ноября после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс Сочи — Анталья, начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет.
С борта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным российского генконсульства, все пассажиры выехали из аэропорта и расселились в гостинице. Жалоб от них дипмиссия не получала.
В авиакомпании "Азимут" заявили, что самолет совершил жесткую посадку из-за непрогнозируемого сдвига ветра. Как сообщали РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), причиной разлива и возгорания топлива SSJ-100, по предварительной причине, мог стать сильный удар воздушного судна о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. При этом отказов систем зафиксировано не было.
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