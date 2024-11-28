Рейтинг@Mail.ru
Росавиация не видит поводов отказываться от Superjet 100 - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 28.11.2024 (обновлено: 19:58 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/superjet100-1986322076.html
Росавиация не видит поводов отказываться от Superjet 100
Росавиация не видит поводов отказываться от Superjet 100 - РИА Новости, 28.11.2024
Росавиация не видит поводов отказываться от Superjet 100
Причин отказываться от использования Superjet 100 после инцидента в Анталье нет, сообщила пресс-служба Росавиации. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:28
2024-11-28T19:58
анталья (провинция)
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
россия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951979102_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_dc56cc21ceae66032fd5ae3b65142b03.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Причин отказываться от использования Superjet 100 после инцидента в Анталье нет, сообщила пресс-служба Росавиации. "Поводов отказываться от эксплуатации Superjet 100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события", — подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что Superjet 100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания. При этом его конструкция совершенствуется. Росавиация продолжит расследование причин происшествия в Анталье. Вечером 24 ноября после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс Сочи — Анталья, начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет.С борта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным российского генконсульства, все пассажиры выехали из аэропорта и расселились в гостинице. Жалоб от них дипмиссия не получала.В авиакомпании "Азимут" заявили, что самолет совершил жесткую посадку из-за непрогнозируемого сдвига ветра. Как сообщали РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), причиной разлива и возгорания топлива SSJ-100, по предварительной причине, мог стать сильный удар воздушного судна о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. При этом отказов систем зафиксировано не было.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20241112/rosaviatsija-1983385922.html
https://ria.ru/20241101/aeroporty-1981378843.html
анталья (провинция)
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951979102_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_402a7c827ffaaea16d9a4c610723e170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Анталья (провинция), Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Россия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Росавиация не видит поводов отказываться от Superjet 100

Росавиация: нет оснований отказываться от использования Superjet 100

© Фото : ОАКБлижнемагистральный самолет Superjet 100
Ближнемагистральный самолет Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : ОАК
Ближнемагистральный самолет Superjet 100. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Причин отказываться от использования Superjet 100 после инцидента в Анталье нет, сообщила пресс-служба Росавиации.
«
"Поводов отказываться от эксплуатации Superjet 100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события", — подчеркнули в ведомстве.
Стенд Федерального агентства воздушного транспорта Росавиация - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"
12 ноября, 19:02
Там добавили, что Superjet 100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания. При этом его конструкция совершенствуется. Росавиация продолжит расследование причин происшествия в Анталье.
Вечером 24 ноября после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс СочиАнталья, начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет.
С борта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным российского генконсульства, все пассажиры выехали из аэропорта и расселились в гостинице. Жалоб от них дипмиссия не получала.
В авиакомпании "Азимут" заявили, что самолет совершил жесткую посадку из-за непрогнозируемого сдвига ветра. Как сообщали РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), причиной разлива и возгорания топлива SSJ-100, по предварительной причине, мог стать сильный удар воздушного судна о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. При этом отказов систем зафиксировано не было.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Росавиация рассказала о работе московских аэропортов
1 ноября, 16:03
 
Анталья (провинция)СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РоссияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала