https://ria.ru/20241128/superjet100-1986322076.html

Росавиация не видит поводов отказываться от Superjet 100

Росавиация не видит поводов отказываться от Superjet 100 - РИА Новости, 28.11.2024

Росавиация не видит поводов отказываться от Superjet 100

Причин отказываться от использования Superjet 100 после инцидента в Анталье нет, сообщила пресс-служба Росавиации. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:28

2024-11-28T19:28

2024-11-28T19:58

анталья (провинция)

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

россия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951979102_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_dc56cc21ceae66032fd5ae3b65142b03.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Причин отказываться от использования Superjet 100 после инцидента в Анталье нет, сообщила пресс-служба Росавиации. "Поводов отказываться от эксплуатации Superjet 100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события", — подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что Superjet 100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания. При этом его конструкция совершенствуется. Росавиация продолжит расследование причин происшествия в Анталье. Вечером 24 ноября после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс Сочи — Анталья, начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет.С борта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным российского генконсульства, все пассажиры выехали из аэропорта и расселились в гостинице. Жалоб от них дипмиссия не получала.В авиакомпании "Азимут" заявили, что самолет совершил жесткую посадку из-за непрогнозируемого сдвига ветра. Как сообщали РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), причиной разлива и возгорания топлива SSJ-100, по предварительной причине, мог стать сильный удар воздушного судна о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. При этом отказов систем зафиксировано не было.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20241112/rosaviatsija-1983385922.html

https://ria.ru/20241101/aeroporty-1981378843.html

анталья (провинция)

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анталья (провинция), сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия, sukhoi superjet 100 (ssj100)