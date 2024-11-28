https://ria.ru/20241128/ssha-1986178903.html

В США оценили испытания ракеты "Орешник"

В США оценили испытания ракеты "Орешник" - РИА Новости, 28.11.2024

В США оценили испытания ракеты "Орешник"

Испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" свидетельствует о том, что внешняя угроза способствует технологическому... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:56

2024-11-28T11:56

2024-11-28T11:57

россия

украина

сша

владимир путин

рональд рейган

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

первый запуск ракеты "орешник"

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" свидетельствует о том, что внешняя угроза способствует технологическому прогрессу РФ, страна создает инновации, несмотря на санкции Запада, написал старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative. "Очевидная угроза со стороны союзников в отношении России подстегивает ее технологический прогресс", - пишет автор статьи. Бэндоу подчеркивает, что, несмотря на экспериментальный характер ракеты, РФ демонстрирует "впечатляющую способность" к созданию инноваций, "несмотря на западные санкции". Бэндоу также обращает внимание на убежденность ряда западных лидеров в том, что РФ якобы "пассивно примет" любое оскорбление, пренебрежительное отношение или угрозу. "Тот факт, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин не нанес первый ядерный удар по Америке, воспринимается как доказательство того, что союзники могут косвенно нацелить на Россию свои ракеты без каких-либо последствий. Это предположение безрассудно и глупо", - считает он. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. -0-

https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985338118.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html

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россия, украина, сша, владимир путин, рональд рейган, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), первый запуск ракеты "орешник", в мире