https://ria.ru/20241128/ssha-1986176964.html
США ответили на сообщения о поставках Киеву ядерного оружия
США ответили на сообщения о поставках Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 28.11.2024
США ответили на сообщения о поставках Киеву ядерного оружия
Вашингтон не собирается передавать Киеву ядерное оружие, заявили в Белом доме изданию Newsweek. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:48
2024-11-28T11:48
2024-11-28T12:54
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вашингтон не собирается передавать Киеву ядерное оружие, заявили в Белом доме изданию Newsweek."Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием", — сказали в администрации президента США.Так в Вашингтоне ответили на заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который поставил под сомнение психическое состояние тех, кто всерьез обсуждает такую возможность, включая Джо Байдена.О том, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие, писало издание The New York Times. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные рассуждения безответственны, они исходят от тех, кто плохо понимает реальность.Как подчеркнул в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта.На минувшей неделе Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе приведен обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие. Российские ведомства настоятельно рекомендовали другим странам ознакомиться с этим документом.
https://ria.ru/20241128/ssha-1986178903.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дмитрий медведев, джо байден
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев, Джо Байден
США ответили на сообщения о поставках Киеву ядерного оружия
Белый дом заявил, что Вашингтон не планирует поставлять ядерное оружие Украине