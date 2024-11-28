CNN: будущий советник Трампа изучает идею прекращения огня на Украине
CNN: будущий советник Трампа Уолц изучает идею прекращения огня на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Будущий советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц анализирует несколько предложений по разрешению украинского конфликта, речь идет о прекращении огня на ранних стадиях переговоров, сообщает телеканал СNN.
"Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры", — передает телеканал, ссылаясь на осведомленные источники.
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При этом CNN утверждает, что говорить об окончательной стратегии будущей американской администрации по Украине пока рано. Уолц, как отмечается, оценивает предложения в том числе от Кита Келлога, которого Трамп намерен сделать своим спецпредставителем по украинскому урегулированию.
В июне Келлог совместно с советником Трампа Фредом Фляйцем выступили со своим планом по урегулированию конфликта на Украине. Согласно плану, прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта.
В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Die Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с Трампом, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.
Трамп выиграл президентские выборы в США 5 ноября, 20 января 2021 года состоится его инаугурация.
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