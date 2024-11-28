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CNN: будущий советник Трампа изучает идею прекращения огня на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:53 28.11.2024 (обновлено: 11:06 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ssha-1986121006.html
CNN: будущий советник Трампа изучает идею прекращения огня на Украине
CNN: будущий советник Трампа изучает идею прекращения огня на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
CNN: будущий советник Трампа изучает идею прекращения огня на Украине
Будущий советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц анализирует несколько предложений по разрешению украинского... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T00:53
2024-11-28T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Будущий советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц анализирует несколько предложений по разрешению украинского конфликта, речь идет о прекращении огня на ранних стадиях переговоров, сообщает телеканал СNN. "Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры", — передает телеканал, ссылаясь на осведомленные источники. При этом CNN утверждает, что говорить об окончательной стратегии будущей американской администрации по Украине пока рано. Уолц, как отмечается, оценивает предложения в том числе от Кита Келлога, которого Трамп намерен сделать своим спецпредставителем по украинскому урегулированию. В июне Келлог совместно с советником Трампа Фредом Фляйцем выступили со своим планом по урегулированию конфликта на Украине. Согласно плану, прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники ранее утверждало, что Киев опасается контактировать по "мирному плану" для Украины с новой командой в США до инаугурации Трампа, чтобы не ухудшить отношения с Белым домом. В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Die Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с Трампом, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает. Трамп выиграл президентские выборы в США 5 ноября, 20 января 2021 года состоится его инаугурация.
https://ria.ru/20241127/tramp-1985988117.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, welt
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Welt
CNN: будущий советник Трампа изучает идею прекращения огня на Украине

CNN: будущий советник Трампа Уолц изучает идею прекращения огня на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Будущий советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц анализирует несколько предложений по разрешению украинского конфликта, речь идет о прекращении огня на ранних стадиях переговоров, сообщает телеканал СNN.
"Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры", — передает телеканал, ссылаясь на осведомленные источники.
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При этом CNN утверждает, что говорить об окончательной стратегии будущей американской администрации по Украине пока рано. Уолц, как отмечается, оценивает предложения в том числе от Кита Келлога, которого Трамп намерен сделать своим спецпредставителем по украинскому урегулированию.
В июне Келлог совместно с советником Трампа Фредом Фляйцем выступили со своим планом по урегулированию конфликта на Украине. Согласно плану, прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта.
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"Украинская правда" со ссылкой на свои источники ранее утверждало, что Киев опасается контактировать по "мирному плану" для Украины с новой командой в США до инаугурации Трампа, чтобы не ухудшить отношения с Белым домом.
В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Die Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с Трампом, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.
Трамп выиграл президентские выборы в США 5 ноября, 20 января 2021 года состоится его инаугурация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампWelt
 
 
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