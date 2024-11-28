https://ria.ru/20241128/ssha-1986119654.html

В США объяснили требование к Киеву снизить призывной возраст, пишут СМИ

В США объяснили требование к Киеву снизить призывной возраст, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2024

В США объяснили требование к Киеву снизить призывной возраст, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена объясняет "чистой математикой" свой призыв к Украине снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T00:19

2024-11-28T00:19

2024-11-28T00:19

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена объясняет "чистой математикой" свой призыв к Украине снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения рядов военнослужащих, сообщил представитель американских властей агентству Ассошиэйтед Пресс на условиях анонимности. "Чистая математика", - заявил он, комментируя необходимость снизить призывной возраст на Украине с целью мобилизации в ряды ВСУ с 18 лет. Представитель американской администрации также добавил, что, по мнению Вашингтона, ВСУ сейчас сильно уступают по численности рядов в рамках конфликта. Он уточнил, что США считают заниженной оценку властей самой Украины, согласно которой необходимо привлечь дополнительно еще 160 тысяч человек. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985428821.html

https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html

https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html

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