Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили требование к Киеву снизить призывной возраст, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/ssha-1986119654.html
В США объяснили требование к Киеву снизить призывной возраст, пишут СМИ
В США объяснили требование к Киеву снизить призывной возраст, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2024
В США объяснили требование к Киеву снизить призывной возраст, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена объясняет "чистой математикой" свой призыв к Украине снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T00:19
2024-11-28T00:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
владимир зеленский
алексей гончаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена объясняет "чистой математикой" свой призыв к Украине снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения рядов военнослужащих, сообщил представитель американских властей агентству Ассошиэйтед Пресс на условиях анонимности. "Чистая математика", - заявил он, комментируя необходимость снизить призывной возраст на Украине с целью мобилизации в ряды ВСУ с 18 лет. Представитель американской администрации также добавил, что, по мнению Вашингтона, ВСУ сейчас сильно уступают по численности рядов в рамках конфликта. Он уточнил, что США считают заниженной оценку властей самой Украины, согласно которой необходимо привлечь дополнительно еще 160 тысяч человек. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241124/ukraina-1985428821.html
https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html
https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_535:392:2743:2048_1920x0_80_0_0_99654bc4f4af9690043043a026bd422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В США объяснили требование к Киеву снизить призывной возраст, пишут СМИ

AP: США объяснили чистой математикой требование к Киеву снизить возраст призыва

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена объясняет "чистой математикой" свой призыв к Украине снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения рядов военнослужащих, сообщил представитель американских властей агентству Ассошиэйтед Пресс на условиях анонимности.
"Чистая математика", - заявил он, комментируя необходимость снизить призывной возраст на Украине с целью мобилизации в ряды ВСУ с 18 лет.
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Кривом Роге не могут начать отопительный сезон из-за мобилизации
24 ноября, 12:14
Представитель американской администрации также добавил, что, по мнению Вашингтона, ВСУ сейчас сильно уступают по численности рядов в рамках конфликта. Он уточнил, что США считают заниженной оценку властей самой Украины, согласно которой необходимо привлечь дополнительно еще 160 тысяч человек.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин
5 ноября, 15:51
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
На Украине задержали организаторов схем уклонения от мобилизации
14 ноября, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала