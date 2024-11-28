https://ria.ru/20241128/ssha-1986119340.html

ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа

ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа - РИА Новости, 28.11.2024

ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что находится в курсе угроз в отношении чиновников будущей администрации победившего на выборах президента США... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T00:10

2024-11-28T00:10

2024-11-28T00:10

в мире

сша

дональд трамп

фбр

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что находится в курсе угроз в отношении чиновников будущей администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа. В четверг команда Трампа сообщила, что ряд номинантов будущего кабинета подверглись угрозам, в том числе угрозам взрывов и так называемому своттингу, когда якобы от имени жертвы атаки делается звонок в экстренные службы с просьбой об оказании помощи. "ФБР известно о многочисленных угрозах взрыва и инцидентах, направленных против новых кандидатов и назначенцев администрации, и мы работаем с нашими партнерами из правоохранительных органов. Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам", - говорится в заявлении. Ранее против самого Трампа были совершено две попытки покушения.

https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html

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в мире, сша, дональд трамп, фбр