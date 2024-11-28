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ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа - РИА Новости, 28.11.2024
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00:10 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/ssha-1986119340.html
ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа
ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа - РИА Новости, 28.11.2024
ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что находится в курсе угроз в отношении чиновников будущей администрации победившего на выборах президента США... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T00:10
2024-11-28T00:10
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что находится в курсе угроз в отношении чиновников будущей администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа. В четверг команда Трампа сообщила, что ряд номинантов будущего кабинета подверглись угрозам, в том числе угрозам взрывов и так называемому своттингу, когда якобы от имени жертвы атаки делается звонок в экстренные службы с просьбой об оказании помощи. "ФБР известно о многочисленных угрозах взрыва и инцидентах, направленных против новых кандидатов и назначенцев администрации, и мы работаем с нашими партнерами из правоохранительных органов. Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам", - говорится в заявлении. Ранее против самого Трампа были совершено две попытки покушения.
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в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
ФБР прокомментировали информацию об угрозах в адрес команды Трампа

ФБР заявило, что находится в курсе угроз в адрес команды Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что находится в курсе угроз в отношении чиновников будущей администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа.
В четверг команда Трампа сообщила, что ряд номинантов будущего кабинета подверглись угрозам, в том числе угрозам взрывов и так называемому своттингу, когда якобы от имени жертвы атаки делается звонок в экстренные службы с просьбой об оказании помощи.
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"ФБР известно о многочисленных угрозах взрыва и инцидентах, направленных против новых кандидатов и назначенцев администрации, и мы работаем с нашими партнерами из правоохранительных органов. Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам", - говорится в заявлении.
Ранее против самого Трампа были совершено две попытки покушения.
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