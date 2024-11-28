ВС России нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ
Минобороны России: нанесены удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС России
Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС России. Архивное фото
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"В ответ на удары киевского режима вглубь территории России Вооруженными силами Российской Федерации в течение текущей недели нанесены удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ", — подчеркнули в ведомстве.
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Так, 25 ноября баллистические ракеты "Искандер" уничтожили в Сумской области пять пусковых установок РСЗО (две MLRS и транспортно-заряжающую машину, а также три HIMARS), применяющих дальнобойные снаряды ATACMS. При этом удалось ликвидировать до 30 специалистов из боевых расчетов этих установок.
Кроме того, "Искандеры" поразили пункт временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе. Удалось ликвидировать 72 человека из боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов.
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Помимо этого, 25 и 26 ноября "Искандеры" нанесли удары по стартовой позиции ВСУ в районе села Новомихайловка в Одесской области. В результате уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Помимо этого, удалось поразить пункты дислокации специалистов, в том числе иностранных, которые обеспечивали боевое применение и обслуживание техники.
Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.
В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников "Герань-2".
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