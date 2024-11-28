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ВС России нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
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19:52 28.11.2024 (обновлено: 00:36 29.11.2024)
https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326310.html
ВС России нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ
ВС России нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
ВС России нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ
Российские подразделения с начала недели поразили места дислокации дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары вглубь России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-28T19:52
2024-11-29T00:36
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские подразделения с начала недели поразили места дислокации дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары вглубь России, сообщили в Минобороны.&quot;В ответ на удары киевского режима вглубь территории России Вооруженными силами Российской Федерации в течение текущей недели нанесены удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Так, 25 ноября баллистические ракеты "Искандер" уничтожили в Сумской области пять пусковых установок РСЗО (две MLRS и транспортно-заряжающую машину, а также три HIMARS), применяющих дальнобойные снаряды ATACMS. При этом удалось ликвидировать до 30 специалистов из боевых расчетов этих установок.В свою очередь, 25 ноября при ракетном ударе по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в Харькове российские военные уничтожили до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США.Кроме того, "Искандеры" поразили пункт временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе. Удалось ликвидировать 72 человека из боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов.Помимо этого, 25 и 26 ноября "Искандеры" нанесли удары по стартовой позиции ВСУ в районе села Новомихайловка в Одесской области. В результате уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Помимо этого, удалось поразить пункты дислокации специалистов, в том числе иностранных, которые обеспечивали боевое применение и обслуживание техники.Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников "Герань-2".
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986079658.html
https://ria.ru/20241128/peremirie-1986079541.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, сумская область, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Харьков
ВС России нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ

Минобороны России: нанесены удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС России
Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 Гиацинт-С ВС России - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские подразделения с начала недели поразили места дислокации дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары вглубь России, сообщили в Минобороны.
«

"В ответ на удары киевского режима вглубь территории России Вооруженными силами Российской Федерации в течение текущей недели нанесены удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ", — подчеркнули в ведомстве.

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Так, 25 ноября баллистические ракеты "Искандер" уничтожили в Сумской области пять пусковых установок РСЗО (две MLRS и транспортно-заряжающую машину, а также три HIMARS), применяющих дальнобойные снаряды ATACMS. При этом удалось ликвидировать до 30 специалистов из боевых расчетов этих установок.
В свою очередь, 25 ноября при ракетном ударе по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в Харькове российские военные уничтожили до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США.
Кроме того, "Искандеры" поразили пункт временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе. Удалось ликвидировать 72 человека из боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов.
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Помимо этого, 25 и 26 ноября "Искандеры" нанесли удары по стартовой позиции ВСУ в районе села Новомихайловка в Одесской области. В результате уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Помимо этого, удалось поразить пункты дислокации специалистов, в том числе иностранных, которые обеспечивали боевое применение и обслуживание техники.
Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.
В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников "Герань-2".
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