https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326310.html

ВС России нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ

ВС России нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024

ВС России нанесли удары по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ

Российские подразделения с начала недели поразили места дислокации дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары вглубь России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-28T19:52

2024-11-28T19:52

2024-11-29T00:36

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские подразделения с начала недели поразили места дислокации дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары вглубь России, сообщили в Минобороны."В ответ на удары киевского режима вглубь территории России Вооруженными силами Российской Федерации в течение текущей недели нанесены удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ", — подчеркнули в ведомстве.Так, 25 ноября баллистические ракеты "Искандер" уничтожили в Сумской области пять пусковых установок РСЗО (две MLRS и транспортно-заряжающую машину, а также три HIMARS), применяющих дальнобойные снаряды ATACMS. При этом удалось ликвидировать до 30 специалистов из боевых расчетов этих установок.В свою очередь, 25 ноября при ракетном ударе по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в Харькове российские военные уничтожили до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США.Кроме того, "Искандеры" поразили пункт временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе. Удалось ликвидировать 72 человека из боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов.Помимо этого, 25 и 26 ноября "Искандеры" нанесли удары по стартовой позиции ВСУ в районе села Новомихайловка в Одесской области. В результате уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Помимо этого, удалось поразить пункты дислокации специалистов, в том числе иностранных, которые обеспечивали боевое применение и обслуживание техники.Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников "Герань-2".

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https://ria.ru/20241128/peremirie-1986079541.html

https://ria.ru/20241027/udary-1980332335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, сумская область, харьков