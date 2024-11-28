https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986136017.html
Военный рассказал о сорванных планах наступления ВСУ в Запорожской области
Военный рассказал о сорванных планах наступления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.11.2024
Военный рассказал о сорванных планах наступления ВСУ в Запорожской области
Добровольцы отряда "БАРС-32" совместно с частями 58-й армии группировки войск "Днепр" успешно противостоят ВСУ, отражая атаки противника и срывая попытки... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:12
2024-11-28T07:12
2024-11-28T08:28
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 28 ноя - РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-32" совместно с частями 58-й армии группировки войск "Днепр" успешно противостоят ВСУ, отражая атаки противника и срывая попытки контрнаступлений Киева в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Питон". "Погода - туманы на Запорожье в это время, поэтому, если БПЛА не летит, соответственно, мы усилим наблюдательные посты. Противнику не даем возможность активно вести действия, срываем его все планы в наступлении, в действии его диверсионно-разведывательных групп, потому что у нас практически в неделю два раза бывает, что противник своими мелкими группами пытается выходить как можно максимально к нашим позициям", - сказал "Питон". Он пояснил, что артиллерия отряда ведет активный огонь по противнику круглосуточно, в любую погоду. "Позиции держим, ни на метр ни сдвинулись, будем стоять и дальше", - отметил он. Собеседник агентства добавил, что сегодня стоят задачи держать оборону на передовых позициях. "Мы воюем непосредственно вблизи с противником и, конечно, вселяет определенную гордость, и мы историю развития добровольческого движения вписываем именно большими буквами. Это большая заслуга и командиров отряда, всех и добровольцев, те, которые действительно показали на фронте свои качества", - отметил он.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
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Добровольцы отряда "БАРС-32" успешно противостоят ВСУ в Запорожской области
Добровольцы отряда "БАРС-32" совместно с частями 58-й армии группировки войск "Днепр" успешно противостоят ВСУ в Запорожской области, отражая атаки противника и срывая попытки контрнаступлений. Об этом РИА Новости рассказал командир отряда с позывным "Питон".
2024-11-28T07:12
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киев, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины, В мире
Военный рассказал о сорванных планах наступления ВСУ в Запорожской области
Добровольцы отряда "БАРС-32" срывают планы наступления ВСУ в Запорожской области
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 28 ноя - РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-32" совместно с частями 58-й армии группировки войск "Днепр" успешно противостоят ВСУ, отражая атаки противника и срывая попытки контрнаступлений Киева в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Питон".
"Погода - туманы на Запорожье
в это время, поэтому, если БПЛА не летит, соответственно, мы усилим наблюдательные посты. Противнику не даем возможность активно вести действия, срываем его все планы в наступлении, в действии его диверсионно-разведывательных групп, потому что у нас практически в неделю два раза бывает, что противник своими мелкими группами пытается выходить как можно максимально к нашим позициям", - сказал "Питон".
Он пояснил, что артиллерия отряда ведет активный огонь по противнику круглосуточно, в любую погоду.
"Позиции держим, ни на метр ни сдвинулись, будем стоять и дальше", - отметил он.
Собеседник агентства добавил, что сегодня стоят задачи держать оборону на передовых позициях.
"Мы воюем непосредственно вблизи с противником и, конечно, вселяет определенную гордость, и мы историю развития добровольческого движения вписываем именно большими буквами. Это большая заслуга и командиров отряда, всех и добровольцев, те, которые действительно показали на фронте свои качества", - отметил он.