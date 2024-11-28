https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986136017.html

Военный рассказал о сорванных планах наступления ВСУ в Запорожской области

Военный рассказал о сорванных планах наступления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.11.2024

Военный рассказал о сорванных планах наступления ВСУ в Запорожской области

Добровольцы отряда "БАРС-32" совместно с частями 58-й армии группировки войск "Днепр" успешно противостоят ВСУ, отражая атаки противника и срывая попытки... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T07:12

2024-11-28T07:12

2024-11-28T08:28

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 28 ноя - РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-32" совместно с частями 58-й армии группировки войск "Днепр" успешно противостоят ВСУ, отражая атаки противника и срывая попытки контрнаступлений Киева в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Питон". "Погода - туманы на Запорожье в это время, поэтому, если БПЛА не летит, соответственно, мы усилим наблюдательные посты. Противнику не даем возможность активно вести действия, срываем его все планы в наступлении, в действии его диверсионно-разведывательных групп, потому что у нас практически в неделю два раза бывает, что противник своими мелкими группами пытается выходить как можно максимально к нашим позициям", - сказал "Питон". Он пояснил, что артиллерия отряда ведет активный огонь по противнику круглосуточно, в любую погоду. "Позиции держим, ни на метр ни сдвинулись, будем стоять и дальше", - отметил он. Собеседник агентства добавил, что сегодня стоят задачи держать оборону на передовых позициях. "Мы воюем непосредственно вблизи с противником и, конечно, вселяет определенную гордость, и мы историю развития добровольческого движения вписываем именно большими буквами. Это большая заслуга и командиров отряда, всех и добровольцев, те, которые действительно показали на фронте свои качества", - отметил он.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html

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Добровольцы отряда "БАРС-32" успешно противостоят ВСУ в Запорожской области Добровольцы отряда "БАРС-32" совместно с частями 58-й армии группировки войск "Днепр" успешно противостоят ВСУ в Запорожской области, отражая атаки противника и срывая попытки контрнаступлений. Об этом РИА Новости рассказал командир отряда с позывным "Питон". 2024-11-28T07:12 true PT2M57S

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киев, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, в мире