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Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на "Азимут"
Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на "Азимут" - РИА Новости, 28.11.2024
Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на "Азимут"
Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T04:49
2024-11-28T04:49
2024-11-28T11:26
анталья (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сочи
sukhoi superjet 100 (ssj100)
следственный комитет россии (ск рф)
египет
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КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что обратился за помощью к выполнявшей рейс авиакомпании "Азимут", но не получил ее. Из-за инцидента Султан опоздал на пересадку до Египта. По его словам, утром 25 ноября он подошел в аэропорту Антальи к представителям "Азимута", сказал им, что с этого рейса и у него нет денег. "Они сказали, что они "здесь ни при чем", что ничем не могут нам помочь. И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что три раза звонил по горячей линии в "Азимут", но ничего этим не добился. По словам Султана, авиакомпания покормила застрявших в аэропорту пассажиров рейса."Оставались в аэропорту 30 с чем-то человек, принесли на 25 человек еду. Как-то разделили, поделились друг с другом", — добавил Султан."Азимут" при этом объявил, что произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей. "Обидно, что со стороны компании "Азимут" ноль внимания было. Если честно, не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент", — признался Султан. Улететь в Египет он смог благодаря помощи местного, у которого оказалась банковская карта, от него он получил наличные в обмен на перевод. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В "Росавиации" сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета, прилетевшего из Сочи, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве.В среду в авиакомпании "Азимут" заявили, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html
https://ria.ru/20241125/samolet-1985510347.html
https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html
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анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сочи, sukhoi superjet 100 (ssj100), следственный комитет россии (ск рф), египет
Анталья (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Сочи, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Следственный комитет России (СК РФ), Египет
Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на "Азимут"
Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета заявил, что обижен на "Азимут"
КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что обратился за помощью к выполнявшей рейс авиакомпании "Азимут", но не получил ее.
Из-за инцидента Султан опоздал на пересадку до Египта
. По его словам, утром 25 ноября он подошел в аэропорту Антальи
к представителям "Азимута", сказал им, что с этого рейса и у него нет денег.
"Они сказали, что они "здесь ни при чем", что ничем не могут нам помочь. И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что три раза звонил по горячей линии в "Азимут", но ничего этим не добился.
По словам Султана, авиакомпания покормила застрявших в аэропорту пассажиров рейса.
"Оставались в аэропорту 30 с чем-то человек, принесли на 25 человек еду. Как-то разделили, поделились друг с другом", — добавил Султан.
"Азимут" при этом объявил, что произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей.
"Обидно, что со стороны компании "Азимут" ноль внимания было. Если честно, не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент", — признался Султан.
Улететь в Египет он смог благодаря помощи местного, у которого оказалась банковская карта, от него он получил наличные в обмен на перевод.
Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи
— Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В "Росавиации
" сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России
РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции
фюзеляжа самолета, прилетевшего из Сочи, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
В среду в авиакомпании "Азимут" заявили, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.