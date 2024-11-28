https://ria.ru/20241128/spasitel-1986129600.html

Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на "Азимут"

Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на "Азимут" - РИА Новости, 28.11.2024

Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на "Азимут"

Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:49

2024-11-28T04:49

2024-11-28T11:26

анталья (провинция)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

сочи

sukhoi superjet 100 (ssj100)

следственный комитет россии (ск рф)

египет

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КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что обратился за помощью к выполнявшей рейс авиакомпании "Азимут", но не получил ее. Из-за инцидента Султан опоздал на пересадку до Египта. По его словам, утром 25 ноября он подошел в аэропорту Антальи к представителям "Азимута", сказал им, что с этого рейса и у него нет денег. "Они сказали, что они "здесь ни при чем", что ничем не могут нам помочь. И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что три раза звонил по горячей линии в "Азимут", но ничего этим не добился. По словам Султана, авиакомпания покормила застрявших в аэропорту пассажиров рейса."Оставались в аэропорту 30 с чем-то человек, принесли на 25 человек еду. Как-то разделили, поделились друг с другом", — добавил Султан."Азимут" при этом объявил, что произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей. "Обидно, что со стороны компании "Азимут" ноль внимания было. Если честно, не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент", — признался Султан. Улететь в Египет он смог благодаря помощи местного, у которого оказалась банковская карта, от него он получил наличные в обмен на перевод. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В "Росавиации" сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета, прилетевшего из Сочи, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве.В среду в авиакомпании "Азимут" заявили, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html

https://ria.ru/20241125/samolet-1985510347.html

https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html

анталья (провинция)

сочи

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сочи, sukhoi superjet 100 (ssj100), следственный комитет россии (ск рф), египет