https://ria.ru/20241128/spasitel-1986129300.html
Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета страдает аэрофобией
Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета страдает аэрофобией - РИА Новости, 28.11.2024
Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета страдает аэрофобией
Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T04:39
2024-11-28T04:39
2024-11-28T04:39
анталья (провинция)
турция
египет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что страдает аэрофобией, но впервые не выпил таблетки перед полетом, из-за которых обычно спит, и молился всю дорогу. "Я боюсь самолетов, лекарства каждый раз принимаю. Как будто в тот день это был не я. Обычно я лекарства принимал и садился в самолет, чтобы уснуть. А в этот раз даже лекарства не принимал. Я молитву читал всю дорогу, не знаю почему. И я не спал", - сказал Султан. Когда самолет совершил жесткую посадку, по словам мужчины, экипаж был в шоке, поэтому он сам встал и "заставил открыть" аварийную дверь, из которой начали эвакуироваться люди. Сам Султан занимается оптовой торговлей фруктов и овощей. Мужчина направлялся в Египет, но из-за авиаинцидента опоздал на следующий рейс. Так как российские карты не действуют на территории Турции, он около суток находился в аэропорту. Купить новый билет ему помог местный житель, который дал наличные взамен банковского перевода. "Прилетел в Египет, а там коллеги говорят: "Ты не с нами". Как будто я на своей волне, еще не очнулся. А я отвечаю: "Завтра буду с вами", - рассказывает и смеется Султан. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве. В среду в авиакомпании "Азимут" заявили, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
https://ria.ru/20241125/samolet-1985607125.html
https://ria.ru/20241125/antalya-1985591866.html
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анталья (провинция), турция, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Анталья (провинция), Турция, Египет, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета страдает аэрофобией
Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета заявил, что страдает аэрофобией
КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что страдает аэрофобией, но впервые не выпил таблетки перед полетом, из-за которых обычно спит, и молился всю дорогу.
"Я боюсь самолетов, лекарства каждый раз принимаю. Как будто в тот день это был не я. Обычно я лекарства принимал и садился в самолет, чтобы уснуть. А в этот раз даже лекарства не принимал. Я молитву читал всю дорогу, не знаю почему. И я не спал", - сказал Султан.
Когда самолет совершил жесткую посадку, по словам мужчины, экипаж был в шоке, поэтому он сам встал и "заставил открыть" аварийную дверь, из которой начали эвакуироваться люди.
Сам Султан занимается оптовой торговлей фруктов и овощей. Мужчина направлялся в Египет
, но из-за авиаинцидента опоздал на следующий рейс. Так как российские карты не действуют на территории Турции
, он около суток находился в аэропорту. Купить новый билет ему помог местный житель, который дал наличные взамен банковского перевода.
"Прилетел в Египет, а там коллеги говорят: "Ты не с нами". Как будто я на своей волне, еще не очнулся. А я отвечаю: "Завтра буду с вами", - рассказывает и смеется Султан.
Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи
- Анталья
самолета Sukhoi Sup
erjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации
сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России
РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
В среду в авиакомпании "Азимут" заявили, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.