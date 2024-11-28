https://ria.ru/20241128/spasitel-1986129300.html

Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета страдает аэрофобией

Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета страдает аэрофобией - РИА Новости, 28.11.2024

Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета страдает аэрофобией

Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:39

2024-11-28T04:39

2024-11-28T04:39

анталья (провинция)

турция

египет

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что страдает аэрофобией, но впервые не выпил таблетки перед полетом, из-за которых обычно спит, и молился всю дорогу. "Я боюсь самолетов, лекарства каждый раз принимаю. Как будто в тот день это был не я. Обычно я лекарства принимал и садился в самолет, чтобы уснуть. А в этот раз даже лекарства не принимал. Я молитву читал всю дорогу, не знаю почему. И я не спал", - сказал Султан. Когда самолет совершил жесткую посадку, по словам мужчины, экипаж был в шоке, поэтому он сам встал и "заставил открыть" аварийную дверь, из которой начали эвакуироваться люди. Сам Султан занимается оптовой торговлей фруктов и овощей. Мужчина направлялся в Египет, но из-за авиаинцидента опоздал на следующий рейс. Так как российские карты не действуют на территории Турции, он около суток находился в аэропорту. Купить новый билет ему помог местный житель, который дал наличные взамен банковского перевода. "Прилетел в Египет, а там коллеги говорят: "Ты не с нами". Как будто я на своей волне, еще не очнулся. А я отвечаю: "Завтра буду с вами", - рассказывает и смеется Султан. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве. В среду в авиакомпании "Азимут" заявили, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.

https://ria.ru/20241125/samolet-1985607125.html

https://ria.ru/20241125/antalya-1985591866.html

анталья (провинция)

турция

египет

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анталья (провинция), турция, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)