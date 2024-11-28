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"Это финал". На Украине Маска попросили об одной услуге из-за Зеленского

"Это финал". На Украине Маска попросили об одной услуге из-за Зеленского - РИА Новости, 28.11.2024

"Это финал". На Украине Маска попросили об одной услуге из-за Зеленского

Избранный президент США Дональд Трамп и его ближайшие соратники должны были подсказать Владимиру Зеленскому срочно уйти в отставку после российского ответного... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T03:56

2024-11-28T03:56

2024-11-28T06:35

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и его ближайшие соратники должны были подсказать Владимиру Зеленскому срочно уйти в отставку после российского ответного удара "Орешником", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Все в финальную стадию входит, фаза финала <...> Вместо того чтобы Зеленский ушел в отставку... Ему должен был Трамп сказать: "Парень, пиши заявление, иди. Это самое лучшее, что ты можешь сделать". Пусть не сам, (Будущий вице-президент США Джей-Ди — Прим. ред.) Вэнс еще для этого есть <...> или Маск сказал бы ему, или общий звонок сделали бы, что напиши заявление, уйди", — выразил мнение он.По его словам, такой шаг для Зеленского мог бы стать лучшим решением из-за того, что в последнее время жизнь главы киевского режима оказалась под угрозой.Во вторник газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что многие официальные лица США признают возможность принуждения Киева к миру и отказу от территорий в течение нескольких месяцев.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.

https://ria.ru/20241128/zapad-1986124085.html

https://ria.ru/20241128/bismark-1986120392.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сша