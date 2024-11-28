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Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря - РИА Новости, 28.11.2024
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09:52 28.11.2024 (обновлено: 10:00 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/sng-1986151822.html
Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря
Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря - РИА Новости, 28.11.2024
Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря
Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:52
2024-11-28T10:00
москва
содружество
снг
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов."Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве", - сказал он журналистам в Минске перед заседанием постпредов Содружества.
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москва, содружество , снг, минск, в мире
Москва, Содружество , СНГ, Минск, В мире
Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря

Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы правительств СНГ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы правительств СНГ. Архивное фото
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МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов.
"Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве", - сказал он журналистам в Минске перед заседанием постпредов Содружества.
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