https://ria.ru/20241128/siroty-1986169117.html

Львова-Белова рассказала о профилактике социального сиротства

Львова-Белова рассказала о профилактике социального сиротства - РИА Новости, 28.11.2024

Львова-Белова рассказала о профилактике социального сиротства

Более 200 детей удалось вернуть в родные семьи в ходе Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства (ВИСП), сообщила уполномоченный при президенте... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:16

2024-11-28T11:16

2024-11-28T11:16

общество

россия

екатеринбург

мария львова-белова

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 200 детей удалось вернуть в родные семьи в ходе Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства (ВИСП), сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Уже более 200 детей удалось вернуть в родные семьи в ходе ВИСП… За 4 месяца наши специалисты взяли в работу более 1 000 личных дел, где нужен дополнительный импульс для возвращения детей из учреждений в семьи. 206 детей уже удалось вернуть родителям, 47 переданы под опеку родственникам", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале. Она отметила, что в четверг в Екатеринбурге стартовал второй окружной форум в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, на котором собрались 430 специалистов из субъектов УрФО и других регионов. На форуме специалисты поделятся опытом, накопленным в ходе ВИСП. Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.

https://ria.ru/20241113/deti-1983432042.html

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986038820.html

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общество, россия, екатеринбург, мария львова-белова, владимир путин