Львова-Белова рассказала о профилактике социального сиротства
Львова-Белова: более 200 детей вернули в родные семьи в ходе ВИСП
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 200 детей удалось вернуть в родные семьи в ходе Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства (ВИСП), сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Уже более 200 детей удалось вернуть в родные семьи в ходе ВИСП… За 4 месяца наши специалисты взяли в работу более 1 000 личных дел, где нужен дополнительный импульс для возвращения детей из учреждений в семьи. 206 детей уже удалось вернуть родителям, 47 переданы под опеку родственникам", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в четверг в Екатеринбурге стартовал второй окружной форум в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, на котором собрались 430 специалистов из субъектов УрФО и других регионов. На форуме специалисты поделятся опытом, накопленным в ходе ВИСП.
Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
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