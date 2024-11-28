https://ria.ru/20241128/siriya-1986339317.html

В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб

В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб - РИА Новости, 28.11.2024

В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб

Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России уничтожила не менее 400 боевиков, напавших на провинции Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T22:30

2024-11-28T22:30

2024-11-28T22:59

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России уничтожила не менее 400 боевиков, напавших на провинции Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "С 7:50 27 ноября незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра"*, напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская арабская армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России", — сказал он.Игнасюк уточнил, что за прошедшие сутки террористы понесли существенные потери в технике и личном составе, уничтожено не менее 400 человек. Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 13 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны боевиков "Джебхат ан-Нусры"*: 12 из них — в провинции Идлиб, еще один — в провинции Алеппо.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241126/siriya-1985874367.html

https://ria.ru/20241125/obstrel-1985677066.html

алеппо

идлиб (мухафаза)

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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), сирия, россия, воздушно-космические силы россии