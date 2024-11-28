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В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб - РИА Новости, 28.11.2024
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22:30 28.11.2024 (обновлено: 22:59 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/siriya-1986339317.html
В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб
В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб - РИА Новости, 28.11.2024
В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб
Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России уничтожила не менее 400 боевиков, напавших на провинции Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:30
2024-11-28T22:59
в мире
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идлиб (мухафаза)
сирия
россия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России уничтожила не менее 400 боевиков, напавших на провинции Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. &quot;С 7:50 27 ноября незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией &quot;Джебхат ан-Нусра&quot;*, напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская арабская армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России&quot;, — сказал он.Игнасюк уточнил, что за прошедшие сутки террористы понесли существенные потери в технике и личном составе, уничтожено не менее 400 человек. Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 13 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны боевиков "Джебхат ан-Нусры"*: 12 из них — в провинции Идлиб, еще один — в провинции Алеппо.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241126/siriya-1985874367.html
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), сирия, россия, воздушно-космические силы россии
В мире, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Сирия, Россия, Воздушно-космические силы России
В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб

ВКС России и Сирийская армия уничтожили около 400 боевиков, напавших на Алеппо

© Минобороны России/TelegramЭкипажи ВКС России и ВВС Сирии в провинции Алеппо
Экипажи ВКС России и ВВС Сирии в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Минобороны России/Telegram
Экипажи ВКС России и ВВС Сирии в провинции Алеппо. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России уничтожила не менее 400 боевиков, напавших на провинции Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«

"С 7:50 27 ноября незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра"*, напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская арабская армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России", — сказал он.

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Игнасюк уточнил, что за прошедшие сутки террористы понесли существенные потери в технике и личном составе, уничтожено не менее 400 человек.
Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 13 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны боевиков "Джебхат ан-Нусры"*: 12 из них — в провинции Идлиб, еще один — в провинции Алеппо.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреАлеппоИдлиб (мухафаза)СирияРоссияВоздушно-космические силы России
 
 
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