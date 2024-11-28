https://ria.ru/20241128/siriya-1986280499.html
Источник: сирийская армия перекрыла международную трассу в Алеппо
Источник: сирийская армия перекрыла международную трассу в Алеппо - РИА Новости, 28.11.2024
Источник: сирийская армия перекрыла международную трассу в Алеппо
Сирийская армия перекрыла международную трассу Алеппо — Дамаск для обеспечения безопасности транспорта, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:00
2024-11-28T15:00
2024-11-28T17:53
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ДАМАСК, 28 ноября — РИА Новости. Сирийская армия перекрыла международную трассу Алеппо — Дамаск для обеспечения безопасности транспорта, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Международная дорога в Алеппо в настоящее время перекрыта из-за продолжающихся боев на участке Дадих города Саракиб провинции Идлиб в целях обеспечения безопасности путешественников", — сказал собеседник агентства.По его словам, боевики захватили несколько деревень к западу от города Серакиб в провинции Идлиб, что создает угрозу для транспорта на этой трассе. "Сирийская армия в настоящее время ведет ожесточенные бои с террористическими группировками в сочетании с ракетными обстрелами и применением тяжелой артиллерии", — добавил источник, отметив активное участие боевой авиации. Накануне утром группировки, входящие в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра"*, атаковали военных в западной провинции Алеппо. Боевикам удалось захватить 15 деревень, а также позиции 46-й полка сирийской армии. Минобороны страны сообщило, что вооруженные силы ответили на атаку террористов в провинциях Алеппо и Идлиб, противник понес большие потери.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241128/siriya-1986168038.html
https://ria.ru/20241126/izrail-1985893787.html
https://ria.ru/20241126/boeviki-1985732829.html
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), саракиб, сирия
В мире, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Саракиб, Сирия
Источник: сирийская армия перекрыла международную трассу в Алеппо
Сирийская армия перекрыла международную трассу Алеппо — Дамаск из-за боев
ДАМАСК, 28 ноября — РИА Новости. Сирийская армия перекрыла международную трассу Алеппо — Дамаск для обеспечения безопасности транспорта, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Международная дорога в Алеппо в настоящее время перекрыта из-за продолжающихся боев на участке Дадих города Саракиб
провинции Идлиб в целях обеспечения безопасности путешественников", — сказал собеседник агентства.
По его словам, боевики захватили несколько деревень к западу от города Серакиб в провинции Идлиб, что создает угрозу для транспорта на этой трассе.
"Сирийская армия в настоящее время ведет ожесточенные бои с террористическими группировками в сочетании с ракетными обстрелами и применением тяжелой артиллерии", — добавил источник, отметив активное участие боевой авиации.
Накануне утром группировки, входящие в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра"*, атаковали военных в западной провинции Алеппо. Боевикам удалось захватить 15 деревень, а также позиции 46-й полка сирийской армии.
Минобороны страны сообщило, что вооруженные силы ответили на атаку террористов в провинциях Алеппо
и Идлиб
, противник понес большие потери.
В Сирии
с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация.