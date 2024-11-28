https://ria.ru/20241128/siriya-1986168038.html

Террористы понесли большие потери при атаке на Алеппо и Идлиб

Террористы понесли большие потери при атаке на Алеппо и Идлиб - РИА Новости, 28.11.2024

Террористы понесли большие потери при атаке на Алеппо и Идлиб

Сирийская армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:07

2024-11-28T11:07

2024-11-28T15:18

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сирия

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сирийская армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, сообщило Минобороны страны."Террористические группировки понесли большие потери в технике и живой силе. Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что нападение началось утром 27 ноября. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра"*, атаковали на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб, нанеся удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям.Сирийская армия "отреагировала на террористическую атаку, которая продолжается до сих пор", добавили в Минобороны.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241126/boeviki-1985732829.html

https://ria.ru/20240620/boeviki-1954391910.html

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза)