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Террористы понесли большие потери при атаке на Алеппо и Идлиб - РИА Новости, 28.11.2024
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11:07 28.11.2024 (обновлено: 15:18 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/siriya-1986168038.html
Террористы понесли большие потери при атаке на Алеппо и Идлиб
Террористы понесли большие потери при атаке на Алеппо и Идлиб - РИА Новости, 28.11.2024
Террористы понесли большие потери при атаке на Алеппо и Идлиб
Сирийская армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:07
2024-11-28T15:18
в мире
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сирия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сирийская армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, сообщило Минобороны страны."Террористические группировки понесли большие потери в технике и живой силе. Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что нападение началось утром 27 ноября. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра"*, атаковали на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб, нанеся удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям.Сирийская армия "отреагировала на террористическую атаку, которая продолжается до сих пор", добавили в Минобороны.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241126/boeviki-1985732829.html
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алеппо
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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза)
В мире, Алеппо, Сирия, Идлиб (мухафаза)
Террористы понесли большие потери при атаке на Алеппо и Идлиб

Сирийская армия вступила в бой с террористами, атаковавшими Алеппо и Идлиб

© Sputnik / Мохамад Маруф | Перейти в медиабанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Sputnik / Мохамад Маруф
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сирийская армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, сообщило Минобороны страны.
"Террористические группировки понесли большие потери в технике и живой силе. Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям", — говорится в заявлении.
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В ведомстве уточнили, что нападение началось утром 27 ноября. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра"*, атаковали на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб, нанеся удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям.
Сирийская армия "отреагировала на террористическую атаку, которая продолжается до сих пор", добавили в Минобороны.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреАлеппоСирияИдлиб (мухафаза)
 
 
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