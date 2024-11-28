https://ria.ru/20241128/shpinat-1584318677.html

Суперпродукт для мужчин и женщин: все, что нужно знать о шпинате

Суперпродукт для мужчин и женщин: все, что нужно знать о шпинате - РИА Новости, 28.11.2024

Суперпродукт для мужчин и женщин: все, что нужно знать о шпинате

Шпинат — это травянистое растение, широко используется в приготовлении салатов и в составе блюд. О положительных качествах и противопоказаниях — в материале... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:46

2024-11-28T15:46

2024-11-28T15:46

общество

продукты

овощи

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Шпинат — это травянистое растение, широко используется в приготовлении салатов и в составе блюд. О положительных качествах и противопоказаниях — в материале РИА.Польза шпината для здоровья организмаЭтот листовой овощ принадлежит к числу самых полезных продуктов в пересчете на вес. Он богат железом, кальцием, калием, магнием, натрием, цинком, а также содержит большое число витаминов: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К. При этом калорийность 100 грамм шпината — всего 23 кКал, что делает его незаменимым продуктом в диетологии. Этому способствует и высокое содержание клетчатки, которая не только насыщает и улучшает пищеварение, но и ускоряет метаболизм, что особенно важно во время похудения."В шпинате много витамина К, еще много каротиноидов, фолиевой кислоты, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Обладает антиоксидантным эффектом, убирает так называемый оксидативный стресс. Считается, что помогает в борьбе с некоторыми видами рака, но не во всех случаях. Также регулирует кровяное давление и укрепляет здоровье глаз".Из-за высокого содержания железа рекомендуется людям, страдающим малокровием, и помогает нормализовать уровень гемоглобина. Обладает легким слабительным и мочегонным действием, поэтому хорош в борьбе с отечностью. Также неплохо восстанавливает организм после болезней, оказывает на него тонизирующее действие и укрепляет иммунитет при регулярном потреблении. Овощ помогает выводить из организма шлаки и токсины, а его сок можно использовать в качестве противовоспалительного средства для десен. Польза шпината заключается и в понижении концентрации холестерина, укреплении костей и снижении риска инсульта и инфаркта. Как выбрать и хранитьСвежий огородный шпинат имеет хрустящие листья "сочного" зеленого цвета. Это говорит о том, что они содержат большое количество витамина С, а сам продукт не залежался на складе. Желтые пятна или черные точки сигнализируют, что его либо обработали химикатами, либо поели насекомые. Не стоит покупать зелень с признаками гниения. У молодого шпината тонкий и гибкий стебель, а у перезревшего — толстый и крепкий, волокнистый. О качестве говорит и запах: листья должны иметь насыщенный аромат, его отсутствие — признак несвежести. Этот овощ быстро портится, поэтому употреблять его лучше сразу после покупки или хотя бы в течение 12 часов. Хранить шпинат можно в холодильнике при температуре не выше +5 градусов, для свежести его можно поместить в целлофановый пакет или контейнер, дно которого покрыто бумагой для впитывания лишней влаги. Даже при соблюдении всех правил хранить продукт более трех дней не рекомендуется. Срок годности шпината можно увеличить до четырех месяцев, заморозив его. При этом в нем сохранятся все важные витамины и минералы. Чем полезен для мужчиныПри регулярном употреблении и здоровом образе жизни листья шпината улучшают общее состояние мужского организма и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижают артериальное давление. Из-за высокого содержания аминокислот рекомендуется спортсменам и тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, так как аминокислоты помогают укреплять мышцы. Содержит также Омега-3, которые оказывают благотворное влияние на потенцию, а цинк увеличивает выработку тестостерона. В целом, шпинат омолаживает организм, помогает наладить гормональный фон, похудеть и укрепить иммунитет.Польза для женщинСлабым полом, как правило, используется в качестве дополнения к диете, потому что улучшает перистальтику кишечника, за счет чего происходит естественное снижение веса. Считается, что зеленые листья шпината помогают сохранить молодость, а маски для лица из него разглаживают мелкие морщины, тонизируют и питают кожу. Это не все полезные свойства шпината: при регулярном употреблении улучшает гормональный фон, состояние волос, ногтей, уменьшает количество высыпаний и прыщей, нормализует менструальный цикл.Противопоказания и вредНесмотря на все достоинства и пользу, шпинат имеет ряд противопоказаний и может нанести вред организму. Его не стоит употреблять при подагре и ревматизме из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Также не рекомендуется при язвах и других проблемах с ЖКТ, он может спровоцировать обострение цистита, мочекаменной и желчекаменной болезней. "Из-за большого количества витамина К шпинат не стоит употреблять людям, которые пьют коагулирующие лекарства, например, варфарин. В сочетании с ним есть шпинат совсем нельзя", — подчеркнула Хованская.Для детей раннего возраста этот овощ противопоказан, потому что тяжело переваривается. Кроме этого, большая порция шпината может вызвать диарею и газообразование, в некоторых случаях — аллергическую реакцию, отечность. Не противопоказан при беременности, однако если женщина страдает заболеваниями почек и мочевыводящих путей, то от этого продукта лучше воздержаться.Как едятШпинат не имеет ярко выраженного вкуса. Его можно употреблять как в сыром, так и в вареном виде. Из молодого, свежего овоща лучше всего готовить салаты, смузи. В горячие блюда его лучше добавлять в самом конце, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Рецепты со шпинатом отличаются разнообразием: это могут быть супы, пасты, выпечка, запеканки, рагу, пицца, лазанья и так далее. Хорошо сочетается с мясом, птицей и рыбой. Более зрелые листья лучше тушить или готовить на пару. Шпинат употребляется и в консервированном виде, так что его можно замариновать и подавать в виде закуски.Блюда со шпинатом лучше не хранить долго. Дело в том, что в его состав входят азотнокислые соли, которые могут преобразоваться в опасные для здоровья азотистые соли. "Если человек никогда не ел шпинат, то начинать это делать большими порциями не стоит. Лучше по чуть-чуть. Сначала добавить в рацион несколько листиков, а потом посмотреть как организм будет на него реагировать", — добавила эксперт по питанию.

https://ria.ru/20170326/1490811043.html

https://ria.ru/20200902/produkty-1576641434.html

https://ria.ru/20210924/produkt-1751661979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, продукты, овощи, здоровый образ жизни (зож)