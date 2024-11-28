https://ria.ru/20241128/sholts-1986266134.html

Путин рассказал о диалоге с Шольцем

Путин рассказал о диалоге с Шольцем - РИА Новости, 28.11.2024

Путин рассказал о диалоге с Шольцем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был первым, кто прервал молчание, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:39

2024-11-28T16:39

2024-11-28T16:57

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олаф шольц

касым-жомарт токаев

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц был первым, кто прервал молчание, заявил журналистам президент России Владимир Путин.Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор лидеров ФРГ и РФ состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, проблема на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. После этого Шольц столкнулся с критикой как со стороны некоторых коллег в Евросоюзе, так и внутри страны, где, в частности, звучали упреки, что для канцлера телефонный разговор стал частью предвыборной кампании."Да, конечно, канцлер ФРГ, господин Шольц, был первым, который это молчание прервал. Но ничего неожиданного здесь тоже не было, мы сигналы о желании канцлера переговорить по телефону получали достаточно давно", - сказал Путин.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241126/sholts-1985737390.html

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германия, в мире, россия, берлин (город), олаф шольц, касым-жомарт токаев, владимир путин