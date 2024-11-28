https://ria.ru/20241128/shok-1986123290.html

"Замолчали": в США сообщили о шоке после удара "Орешником"

"Замолчали": в США сообщили о шоке после удара "Орешником" - РИА Новости, 28.11.2024

"Замолчали": в США сообщили о шоке после удара "Орешником"

Применение Россией новой ракеты "Орешник" свидетельствует о том, что российское вооружение значительно превосходит те ударные системы, которые использует... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T01:41

2024-11-28T01:41

2024-11-28T01:43

россия

украина

великобритания

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Применение Россией новой ракеты "Орешник" свидетельствует о том, что российское вооружение значительно превосходит те ударные системы, которые использует Украина по разрешению союзников, сообщает журнал Responsible Statecraft."США, Великобритания и другие страны теперь сталкиваются с тем, что Украина может быть поставлена в положение, когда против стратегических целей или целей на поле боя может быть применено более разрушительное оружие, которое превзойдет использование ATACMS или Storm Shadow внутри России, с их меньшей дальностью действия и более ограниченной полезной нагрузкой", — говорится в статье.Автор признает, что если Россия продолжит использовать "Орешник", то американские и британские ракеты окажутся бесполезными, несмотря на разрешение Украине наносить удары по территории России, и сторонники Украины в США это знают."Потенциальное использование "Орешника" в будущем сделает ATACMS и Storm Shadow проигрышными в битвах. <…> Неудивительно, что сторонники ATACMS в основном замолчали после развертывания "Орешника", — считает автор материала.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241127/zelenskij-1986113823.html

https://ria.ru/20241127/zuby-1986095318.html

https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985928859.html

россия

украина

великобритания

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россия, украина, великобритания, владимир путин