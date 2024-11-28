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Шапша: молодые специалисты из разных стран будут обучаться в "Обнинск Тех" - РИА Новости, 28.11.2024
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Калужская область
 
20:34 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/shapsha-1986330136.html
Шапша: молодые специалисты из разных стран будут обучаться в "Обнинск Тех"
Шапша: молодые специалисты из разных стран будут обучаться в "Обнинск Тех" - РИА Новости, 28.11.2024
Шапша: молодые специалисты из разных стран будут обучаться в "Обнинск Тех"
Программа развития международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех" заработает в Калужской области, в рамках программы... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:34
2024-11-28T20:34
калужская область
калужская область
обнинск
россия
владислав шапша
алексей лихачев
владимир шевченко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛУГА, 28 ноя – РИА Новости. Программа развития международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех" заработает в Калужской области, в рамках программы ежегодно в Обнинске будут обучаться не менее 10 тысяч молодых специалистов из десятков стран, сообщил губернатор Владислав Шапша. "С главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, ректором НИЯУ МИФИ Владимиром Шевченко подписали программу развития международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех" до 2030 года", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Как отметил губернатор, символично, что это событие произошло в образовательном центре "Сириус", на конгрессе молодых ученых. "Не менее 10000 молодых специалистов из десятков стран ежегодно будут проходить обучение на площадке "Обнинск Тех". Этот проект получил поддержку президента России Владимира Путина. Одобрен международным сообществом на площадке МАГАТЭ", - подчеркнул глава Калужской области. По его словам, есть подробный поэтапный план действий по реализации проекта: он касается новых образовательных программ, строительства и обновления инфраструктуры, в том числе учебно-лабораторных корпусов, общежитий, спортивных и досуговых объектов, развития международного сотрудничества. "Благодарю "Росатом", МИФИ за то, что этот проект "приземлили" у нас, в Калужской области. Он станет весомым вкладом в обеспечение технологического суверенитета страны", - резюмировал Шапша.
https://ria.ru/20241127/zdorove-1985993311.html
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калужская область, обнинск, россия, владислав шапша, алексей лихачев, владимир шевченко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", магатэ
Калужская область, Калужская область, Обнинск, Россия, Владислав Шапша, Алексей Лихачев, Владимир Шевченко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", МАГАТЭ
Шапша: молодые специалисты из разных стран будут обучаться в "Обнинск Тех"

Шапша: ежегодно в "Обнинск Тех" будут обучаться от 10 тысяч молодых специалистов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 28 ноя – РИА Новости. Программа развития международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех" заработает в Калужской области, в рамках программы ежегодно в Обнинске будут обучаться не менее 10 тысяч молодых специалистов из десятков стран, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"С главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, ректором НИЯУ МИФИ Владимиром Шевченко подписали программу развития международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех" до 2030 года", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
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Как отметил губернатор, символично, что это событие произошло в образовательном центре "Сириус", на конгрессе молодых ученых.
"Не менее 10000 молодых специалистов из десятков стран ежегодно будут проходить обучение на площадке "Обнинск Тех". Этот проект получил поддержку президента России Владимира Путина. Одобрен международным сообществом на площадке МАГАТЭ", - подчеркнул глава Калужской области.
По его словам, есть подробный поэтапный план действий по реализации проекта: он касается новых образовательных программ, строительства и обновления инфраструктуры, в том числе учебно-лабораторных корпусов, общежитий, спортивных и досуговых объектов, развития международного сотрудничества.
"Благодарю "Росатом", МИФИ за то, что этот проект "приземлили" у нас, в Калужской области. Он станет весомым вкладом в обеспечение технологического суверенитета страны", - резюмировал Шапша.
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Калужская областьКалужская областьОбнинскРоссияВладислав ШапшаАлексей ЛихачевВладимир ШевченкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"МАГАТЭ
 
 
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