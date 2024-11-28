https://ria.ru/20241128/shapsha-1986330136.html

Шапша: молодые специалисты из разных стран будут обучаться в "Обнинск Тех"

Шапша: молодые специалисты из разных стран будут обучаться в "Обнинск Тех" - РИА Новости, 28.11.2024

Шапша: молодые специалисты из разных стран будут обучаться в "Обнинск Тех"

Программа развития международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех" заработает в Калужской области, в рамках программы... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:34

2024-11-28T20:34

2024-11-28T20:34

калужская область

калужская область

обнинск

россия

владислав шапша

алексей лихачев

владимир шевченко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛУГА, 28 ноя – РИА Новости. Программа развития международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех" заработает в Калужской области, в рамках программы ежегодно в Обнинске будут обучаться не менее 10 тысяч молодых специалистов из десятков стран, сообщил губернатор Владислав Шапша. "С главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, ректором НИЯУ МИФИ Владимиром Шевченко подписали программу развития международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех" до 2030 года", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Как отметил губернатор, символично, что это событие произошло в образовательном центре "Сириус", на конгрессе молодых ученых. "Не менее 10000 молодых специалистов из десятков стран ежегодно будут проходить обучение на площадке "Обнинск Тех". Этот проект получил поддержку президента России Владимира Путина. Одобрен международным сообществом на площадке МАГАТЭ", - подчеркнул глава Калужской области. По его словам, есть подробный поэтапный план действий по реализации проекта: он касается новых образовательных программ, строительства и обновления инфраструктуры, в том числе учебно-лабораторных корпусов, общежитий, спортивных и досуговых объектов, развития международного сотрудничества. "Благодарю "Росатом", МИФИ за то, что этот проект "приземлили" у нас, в Калужской области. Он станет весомым вкладом в обеспечение технологического суверенитета страны", - резюмировал Шапша.

https://ria.ru/20241127/zdorove-1985993311.html

https://ria.ru/20241126/elektrichestvo-1985883531.html

калужская область

обнинск

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калужская область, обнинск, россия, владислав шапша, алексей лихачев, владимир шевченко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", магатэ