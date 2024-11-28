https://ria.ru/20241128/serbiya-1986344990.html
Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии
Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии - РИА Новости, 28.11.2024
Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич выразил озабоченность состоянием бомбоубежищ в свете возможной ядерной угрозы в мире, по его словам, ситуация удручающая. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:40
2024-11-28T23:40
2024-11-28T23:41
в мире
сербия
россия
москва
александр вучич
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил озабоченность состоянием бомбоубежищ в свете возможной ядерной угрозы в мире, по его словам, ситуация удручающая. "Первые отчёты, которые я получил от наших муниципальных служб, и доклад нашей армии в связи с бомбоубежищами и тем, сколько людей мы могли бы в любой момент принять в убежища, которые могут выдержать и ядерный удар - удручающие и мы должны в кратчайшие возможные сроки сделать большую работу", - заявил президент Сербии в эфире TV Pink. Вучич заявил 19 ноября, что президент России Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия (ЯО) при угрозе для Москвы и отсутствии другого выхода. По его словам, Сербия в данный момент не готова к ядерному конфликту, располагает всего 257 тысячами мест в убежищах и необходимо обновлять их инфраструктуру, чтобы достигнуть числа в 1,5 миллион мест в них при населении около 7 миллионов человек.
https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html
сербия
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, москва, александр вучич, владимир путин, украина
В мире, Сербия, Россия, Москва, Александр Вучич, Владимир Путин, Украина
Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии
Вучич обеспокоен состоянием бомбоубежищ в Сербии из-за возможной ядерной угрозы