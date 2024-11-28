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Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии - РИА Новости, 28.11.2024
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23:40 28.11.2024 (обновлено: 23:41 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/serbiya-1986344990.html
Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии
Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии - РИА Новости, 28.11.2024
Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич выразил озабоченность состоянием бомбоубежищ в свете возможной ядерной угрозы в мире, по его словам, ситуация удручающая. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:40
2024-11-28T23:41
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БЕЛГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил озабоченность состоянием бомбоубежищ в свете возможной ядерной угрозы в мире, по его словам, ситуация удручающая. "Первые отчёты, которые я получил от наших муниципальных служб, и доклад нашей армии в связи с бомбоубежищами и тем, сколько людей мы могли бы в любой момент принять в убежища, которые могут выдержать и ядерный удар - удручающие и мы должны в кратчайшие возможные сроки сделать большую работу", - заявил президент Сербии в эфире TV Pink. Вучич заявил 19 ноября, что президент России Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия (ЯО) при угрозе для Москвы и отсутствии другого выхода. По его словам, Сербия в данный момент не готова к ядерному конфликту, располагает всего 257 тысячами мест в убежищах и необходимо обновлять их инфраструктуру, чтобы достигнуть числа в 1,5 миллион мест в них при населении около 7 миллионов человек.
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в мире, сербия, россия, москва, александр вучич, владимир путин, украина
В мире, Сербия, Россия, Москва, Александр Вучич, Владимир Путин, Украина
Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии

Вучич обеспокоен состоянием бомбоубежищ в Сербии из-за возможной ядерной угрозы

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил озабоченность состоянием бомбоубежищ в свете возможной ядерной угрозы в мире, по его словам, ситуация удручающая.
"Первые отчёты, которые я получил от наших муниципальных служб, и доклад нашей армии в связи с бомбоубежищами и тем, сколько людей мы могли бы в любой момент принять в убежища, которые могут выдержать и ядерный удар - удручающие и мы должны в кратчайшие возможные сроки сделать большую работу", - заявил президент Сербии в эфире TV Pink.
Вучич заявил 19 ноября, что президент России Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия (ЯО) при угрозе для Москвы и отсутствии другого выхода.
По его словам, Сербия в данный момент не готова к ядерному конфликту, располагает всего 257 тысячами мест в убежищах и необходимо обновлять их инфраструктуру, чтобы достигнуть числа в 1,5 миллион мест в них при населении около 7 миллионов человек.
Символ нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Сербия обратилась к России за помощью с постройкой нового трубопровода
21 ноября, 14:35
 
В миреСербияРоссияМоскваАлександр ВучичВладимир ПутинУкраина
 
 
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