https://ria.ru/20241128/serbiya-1986344990.html

Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии

Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии - РИА Новости, 28.11.2024

Вучич выразил беспокойство из-за состояния бомбоубежищ в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич выразил озабоченность состоянием бомбоубежищ в свете возможной ядерной угрозы в мире, по его словам, ситуация удручающая. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T23:40

2024-11-28T23:40

2024-11-28T23:41

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БЕЛГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил озабоченность состоянием бомбоубежищ в свете возможной ядерной угрозы в мире, по его словам, ситуация удручающая. "Первые отчёты, которые я получил от наших муниципальных служб, и доклад нашей армии в связи с бомбоубежищами и тем, сколько людей мы могли бы в любой момент принять в убежища, которые могут выдержать и ядерный удар - удручающие и мы должны в кратчайшие возможные сроки сделать большую работу", - заявил президент Сербии в эфире TV Pink. Вучич заявил 19 ноября, что президент России Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия (ЯО) при угрозе для Москвы и отсутствии другого выхода. По его словам, Сербия в данный момент не готова к ядерному конфликту, располагает всего 257 тысячами мест в убежищах и необходимо обновлять их инфраструктуру, чтобы достигнуть числа в 1,5 миллион мест в них при населении около 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html

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