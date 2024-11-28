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Самолет из Бангкока готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.11.2024
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17:02 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/samolet-1986276689.html
Самолет из Бангкока готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге
Самолет из Бангкока готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.11.2024
Самолет из Бангкока готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге
Пассажирский самолет компании "Аэрофлот" рейсом из Бангкока готовится к экстренной посадке в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге из-за подозрительного... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:02
2024-11-28T17:02
происшествия
бангкок
екатеринбург
аэрофлот
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет компании "Аэрофлот" рейсом из Бангкока готовится к экстренной посадке в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета, внешне напоминающего взрывное устройство, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В аэропорту "Кольцово" готовятся к экстренной посадке пассажирского самолета сообщением Бангкок - Екатеринбург из-за подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, самолет принадлежит компании "Аэрофлот". Посадка воздушного судна в аэропорту "Кольцово" планируется около 17:00 мск.
https://ria.ru/20240702/samolet-1956870055.html
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происшествия, бангкок, екатеринбург, аэрофлот
Происшествия, Бангкок, Екатеринбург, Аэрофлот
Самолет из Бангкока готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге

Рейс из Бангкока готовится экстренно сесть из-за подозрительного предмета

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Airbus 330. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет компании "Аэрофлот" рейсом из Бангкока готовится к экстренной посадке в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета, внешне напоминающего взрывное устройство, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Кольцово" готовятся к экстренной посадке пассажирского самолета сообщением Бангкок - Екатеринбург из-за подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, самолет принадлежит компании "Аэрофлот". Посадка воздушного судна в аэропорту "Кольцово" планируется около 17:00 мск.
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ПроисшествияБангкокЕкатеринбургАэрофлот
 
 
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