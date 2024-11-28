Рейтинг@Mail.ru
Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/sa-1986231201.html
Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию
Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 28.11.2024
Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию
Россия впервые экстрадирует в Саудовскую Аравию подданного королевства, на родине он обвиняется во взяточничестве, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:54
2024-11-28T14:54
россия
саудовская аравия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_082816a59958d34d832df84b458d1e11.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия впервые экстрадирует в Саудовскую Аравию подданного королевства, на родине он обвиняется во взяточничестве, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос агентства по контролю и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия о выдаче Абдалы бин Авада бин Айда Аль-Хариси для привлечения к уголовной ответственности по законам Королевства Саудовская Аравия о борьбе со взяточничеством и об отмывании денег", - говорится в сообщении. Отмечается, что Россия впервые передает обвиняемого в Саудовскую Аравию. По информации ведомства, в октябре-декабре 2022 года сотрудник министерства трудовых (человеческих) ресурсов и социального развития Саудовской Аравии уволился из ведомства. По предварительному сговору с соучастниками за денежное вознаграждение он организовал незаконное внесение в компьютерную систему госоргана недостоверных сведений о трудовом и миграционном статусе более 1 тысячи иностранных граждан, что повлекло их незаконное пребывание на территории государства. Полученные более чем 4 миллиона саудовских риялов (свыше 79 миллионов рублей) он смог легализовать. В феврале 2024 года местными правоохранительными органами обвиняемый был объявлен в международный розыск. После задержания в России в мае 2024 года в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Решение Генпрокуратуры России о выдаче Абдалы бин Авада бин Айда Аль-Хариси вступило в законную силу, в связи с чем ФСИН во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД России поручено осуществить его передачу представителям правоохранительных органов Саудовской Аравии", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20241118/ekstraditsiya-1984321189.html
https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_56fb3299c7ae3e4967fe8f7ce74cb50f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, в мире
Россия, Саудовская Аравия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Интерпол, В мире
Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию

Россия впервые экстрадирует в Саудовскую Аравию подданного королевства

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия впервые экстрадирует в Саудовскую Аравию подданного королевства, на родине он обвиняется во взяточничестве, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос агентства по контролю и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия о выдаче Абдалы бин Авада бин Айда Аль-Хариси для привлечения к уголовной ответственности по законам Королевства Саудовская Аравия о борьбе со взяточничеством и об отмывании денег", - говорится в сообщении.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан
18 ноября, 08:08
Отмечается, что Россия впервые передает обвиняемого в Саудовскую Аравию.
По информации ведомства, в октябре-декабре 2022 года сотрудник министерства трудовых (человеческих) ресурсов и социального развития Саудовской Аравии уволился из ведомства. По предварительному сговору с соучастниками за денежное вознаграждение он организовал незаконное внесение в компьютерную систему госоргана недостоверных сведений о трудовом и миграционном статусе более 1 тысячи иностранных граждан, что повлекло их незаконное пребывание на территории государства.
Полученные более чем 4 миллиона саудовских риялов (свыше 79 миллионов рублей) он смог легализовать.
В феврале 2024 года местными правоохранительными органами обвиняемый был объявлен в международный розыск. После задержания в России в мае 2024 года в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Решение Генпрокуратуры России о выдаче Абдалы бин Авада бин Айда Аль-Хариси вступило в законную силу, в связи с чем ФСИН во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД России поручено осуществить его передачу представителям правоохранительных органов Саудовской Аравии", - добавляется в релизе.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, разыскивавшегося восемь лет
22 ноября, 20:48
 
РоссияСаудовская АравияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ИнтерполВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала