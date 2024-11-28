Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию
Россия впервые экстрадирует в Саудовскую Аравию подданного королевства
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия впервые экстрадирует в Саудовскую Аравию подданного королевства, на родине он обвиняется во взяточничестве, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос агентства по контролю и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия о выдаче Абдалы бин Авада бин Айда Аль-Хариси для привлечения к уголовной ответственности по законам Королевства Саудовская Аравия о борьбе со взяточничеством и об отмывании денег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия впервые передает обвиняемого в Саудовскую Аравию.
По информации ведомства, в октябре-декабре 2022 года сотрудник министерства трудовых (человеческих) ресурсов и социального развития Саудовской Аравии уволился из ведомства. По предварительному сговору с соучастниками за денежное вознаграждение он организовал незаконное внесение в компьютерную систему госоргана недостоверных сведений о трудовом и миграционном статусе более 1 тысячи иностранных граждан, что повлекло их незаконное пребывание на территории государства.
Полученные более чем 4 миллиона саудовских риялов (свыше 79 миллионов рублей) он смог легализовать.
В феврале 2024 года местными правоохранительными органами обвиняемый был объявлен в международный розыск. После задержания в России в мае 2024 года в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Решение Генпрокуратуры России о выдаче Абдалы бин Авада бин Айда Аль-Хариси вступило в законную силу, в связи с чем ФСИН во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД России поручено осуществить его передачу представителям правоохранительных органов Саудовской Аравии", - добавляется в релизе.