https://ria.ru/20241128/sa-1986231201.html

Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию

Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 28.11.2024

Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию

Россия впервые экстрадирует в Саудовскую Аравию подданного королевства, на родине он обвиняется во взяточничестве, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:54

2024-11-28T14:54

2024-11-28T14:54

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саудовская аравия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия впервые экстрадирует в Саудовскую Аравию подданного королевства, на родине он обвиняется во взяточничестве, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос агентства по контролю и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия о выдаче Абдалы бин Авада бин Айда Аль-Хариси для привлечения к уголовной ответственности по законам Королевства Саудовская Аравия о борьбе со взяточничеством и об отмывании денег", - говорится в сообщении. Отмечается, что Россия впервые передает обвиняемого в Саудовскую Аравию. По информации ведомства, в октябре-декабре 2022 года сотрудник министерства трудовых (человеческих) ресурсов и социального развития Саудовской Аравии уволился из ведомства. По предварительному сговору с соучастниками за денежное вознаграждение он организовал незаконное внесение в компьютерную систему госоргана недостоверных сведений о трудовом и миграционном статусе более 1 тысячи иностранных граждан, что повлекло их незаконное пребывание на территории государства. Полученные более чем 4 миллиона саудовских риялов (свыше 79 миллионов рублей) он смог легализовать. В феврале 2024 года местными правоохранительными органами обвиняемый был объявлен в международный розыск. После задержания в России в мае 2024 года в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Решение Генпрокуратуры России о выдаче Абдалы бин Авада бин Айда Аль-Хариси вступило в законную силу, в связи с чем ФСИН во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД России поручено осуществить его передачу представителям правоохранительных органов Саудовской Аравии", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20241118/ekstraditsiya-1984321189.html

https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

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россия, саудовская аравия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, в мире