Рейтинг@Mail.ru
РЖД планируют принять решение о названии поезда для ВСМ до конца года - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/rzhd-1986136625.html
РЖД планируют принять решение о названии поезда для ВСМ до конца года
РЖД планируют принять решение о названии поезда для ВСМ до конца года - РИА Новости, 28.11.2024
РЖД планируют принять решение о названии поезда для ВСМ до конца года
Окончательное решение о названии российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется принять до конца 2024 года, сообщил... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:32
2024-11-28T07:32
москва
санкт-петербург
россия
олег белозеров
ржд
уральские локомотивы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Окончательное решение о названии российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется принять до конца 2024 года, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников в номере одного из приложений газеты "Коммерсант". В России планируется строительство целой сети ВСМ. Пилотным проектом станет трасса Москва - Санкт-Петербург. Макет вагона российского высокоскоростного поезда в натуральную величину под названием "Белый кречет" показали в Москве в конце августа 2024 года. Имя состава относится к представленному концепту, но его наименование и финальное утверждение экстерьера и интерьера находятся в компетенции РЖД, сообщали тогда РИА Новости в "Уральских локомотивах", которые будут их производителем. "В настоящее время с партнерами проводится обсуждение возможных вариантов названия с учетом проведенных опросов мнений и имеющихся брендов в ОАО РЖД. Окончательное решение по данному вопросу предполагается принять до конца текущего года", - ответил Колесников в материале на вопрос, решено ли уже, как будет называться поезд ВСМ и из каких названий выбирают. Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. В составе из 8 вагонов планируется 454 пассажирских места: один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная - 4 места, купе-сьют - 2 места), один вагон бизнес-класса - 68 мест, два вагона класса стандарт – 135 мест, четыре вагона класса комфорт – 230 мест. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Они будут разгоняться до 400 километров в час, базовая скорость – 360 километров в час. Эксплуатация составов будет возможна при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. Запуск ВСМ Москва - Санкт-Петербург запланирован на 1 апреля 2028 года.
https://ria.ru/20241120/fpk-1984722697.html
https://ria.ru/20241114/rzhd-1983776020.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, россия, олег белозеров, ржд, уральские локомотивы
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Олег Белозеров, РЖД, Уральские локомотивы
РЖД планируют принять решение о названии поезда для ВСМ до конца года

РЖД хотят принять окончательное решение о названии поезда для ВСМ до конца года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Окончательное решение о названии российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется принять до конца 2024 года, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников в номере одного из приложений газеты "Коммерсант".
В России планируется строительство целой сети ВСМ. Пилотным проектом станет трасса Москва - Санкт-Петербург. Макет вагона российского высокоскоростного поезда в натуральную величину под названием "Белый кречет" показали в Москве в конце августа 2024 года. Имя состава относится к представленному концепту, но его наименование и финальное утверждение экстерьера и интерьера находятся в компетенции РЖД, сообщали тогда РИА Новости в "Уральских локомотивах", которые будут их производителем.
Двухэтажный поезд - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
"Дочка" РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров
20 ноября, 00:44
"В настоящее время с партнерами проводится обсуждение возможных вариантов названия с учетом проведенных опросов мнений и имеющихся брендов в ОАО РЖД. Окончательное решение по данному вопросу предполагается принять до конца текущего года", - ответил Колесников в материале на вопрос, решено ли уже, как будет называться поезд ВСМ и из каких названий выбирают.
Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. В составе из 8 вагонов планируется 454 пассажирских места: один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная - 4 места, купе-сьют - 2 места), один вагон бизнес-класса - 68 мест, два вагона класса стандарт – 135 мест, четыре вагона класса комфорт – 230 мест.
Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия.
Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Они будут разгоняться до 400 километров в час, базовая скорость – 360 километров в час. Эксплуатация составов будет возможна при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. Запуск ВСМ Москва - Санкт-Петербург запланирован на 1 апреля 2028 года.
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
РЖД не хватает около 2,5 тысячи машинистов
14 ноября, 16:35
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияОлег БелозеровРЖДУральские локомотивы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала