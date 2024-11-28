https://ria.ru/20241128/rzhd-1986136625.html

РЖД планируют принять решение о названии поезда для ВСМ до конца года

РЖД планируют принять решение о названии поезда для ВСМ до конца года - РИА Новости, 28.11.2024

РЖД планируют принять решение о названии поезда для ВСМ до конца года

Окончательное решение о названии российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется принять до конца 2024 года, сообщил... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T07:32

2024-11-28T07:32

2024-11-28T07:32

москва

санкт-петербург

россия

олег белозеров

ржд

уральские локомотивы

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Окончательное решение о названии российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется принять до конца 2024 года, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников в номере одного из приложений газеты "Коммерсант". В России планируется строительство целой сети ВСМ. Пилотным проектом станет трасса Москва - Санкт-Петербург. Макет вагона российского высокоскоростного поезда в натуральную величину под названием "Белый кречет" показали в Москве в конце августа 2024 года. Имя состава относится к представленному концепту, но его наименование и финальное утверждение экстерьера и интерьера находятся в компетенции РЖД, сообщали тогда РИА Новости в "Уральских локомотивах", которые будут их производителем. "В настоящее время с партнерами проводится обсуждение возможных вариантов названия с учетом проведенных опросов мнений и имеющихся брендов в ОАО РЖД. Окончательное решение по данному вопросу предполагается принять до конца текущего года", - ответил Колесников в материале на вопрос, решено ли уже, как будет называться поезд ВСМ и из каких названий выбирают. Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. В составе из 8 вагонов планируется 454 пассажирских места: один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная - 4 места, купе-сьют - 2 места), один вагон бизнес-класса - 68 мест, два вагона класса стандарт – 135 мест, четыре вагона класса комфорт – 230 мест. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Они будут разгоняться до 400 километров в час, базовая скорость – 360 километров в час. Эксплуатация составов будет возможна при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. Запуск ВСМ Москва - Санкт-Петербург запланирован на 1 апреля 2028 года.

https://ria.ru/20241120/fpk-1984722697.html

https://ria.ru/20241114/rzhd-1983776020.html

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москва, санкт-петербург, россия, олег белозеров, ржд, уральские локомотивы