https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986132504.html
Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта
Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта - РИА Новости, 28.11.2024
Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта
Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T06:06
2024-11-28T06:06
2024-11-28T09:10
россия
киев
украина
сергей рябков
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c114876476d38094c488e2fadba106b8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", — сказал он в беседе с агентством.Как отметил Рябков, подобные заявления делают "безответственные лица в Киеве".Ранее издание The New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.На прошлой неделе Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
https://ria.ru/20241125/konflikt-1985593606.html
https://ria.ru/20241125/ryabkov-1985497916.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f6014e58c493a9e5388a3a43018f037.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, сергей рябков, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Киев, Украина, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта
Рябков: передача Киеву ЯО будет шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", — сказал он в беседе с агентством.
Как отметил Рябков, подобные заявления делают "безответственные лица в Киеве".
Ранее издание The New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.
На прошлой неделе Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:
- в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения;
- в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету;
- если поступит достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников;
- если оружие массового поражения применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России;
- если противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
- если есть достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.
При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.