https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986132504.html

Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта

Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта - РИА Новости, 28.11.2024

Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта

Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T06:06

2024-11-28T06:06

2024-11-28T09:10

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киев

украина

сергей рябков

дмитрий песков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", — сказал он в беседе с агентством.Как отметил Рябков, подобные заявления делают "безответственные лица в Киеве".Ранее издание The New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.На прошлой неделе Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

https://ria.ru/20241125/konflikt-1985593606.html

https://ria.ru/20241125/ryabkov-1985497916.html

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россия, киев, украина, сергей рябков, дмитрий песков, владимир путин