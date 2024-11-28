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Рябков: Россия добьется, чтобы США "охватила дрожь" от действий на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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04:59 28.11.2024 (обновлено: 17:22 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986129927.html
Рябков: Россия добьется, чтобы США "охватила дрожь" от действий на Украине
Рябков: Россия добьется, чтобы США "охватила дрожь" от действий на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Рябков: Россия добьется, чтобы США "охватила дрожь" от действий на Украине
Россия добьется, что США "охватит дрожь и оторопь" из-за того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T04:59
2024-11-28T17:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Россия добьется, что США "охватит дрожь и оторопь" из-за того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. "Американские планировщики, американские политики с невероятной легкостью рассуждают о географии применения их средств, о дальности применения их средств. Они должны понимать, эти самые планировщики, что тем самым они подтверждают факт того, что США стали уже, называя вещи своими именами, стороной данного конфликта", — сказал дипломат. Еще какое-то время назад, отметил Рябков, данная ситуация вызывала бы дрожь и оторопь в Вашингтоне. "Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство. И то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это", — подчеркнул он. В минувший четверг Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии — не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241127/ryabkov-1986003905.html
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россия, сша, украина, сергей рябков, патрик райдер, владимир путин
Россия, США, Украина, Сергей Рябков, Патрик Райдер, Владимир Путин
Рябков: Россия добьется, чтобы США "охватила дрожь" от действий на Украине

Рябков: Россия добьется, чтобы США охватила дрожь из-за их действий на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Россия добьется, что США "охватит дрожь и оторопь" из-за того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Американские планировщики, американские политики с невероятной легкостью рассуждают о географии применения их средств, о дальности применения их средств. Они должны понимать, эти самые планировщики, что тем самым они подтверждают факт того, что США стали уже, называя вещи своими именами, стороной данного конфликта", — сказал дипломат.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Рябков призвал США прекратить эскалацию на Украине
27 ноября, 14:34
Еще какое-то время назад, отметил Рябков, данная ситуация вызывала бы дрожь и оторопь в Вашингтоне.
"Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство. И то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это", — подчеркнул он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Запуск "Орешника" послужил Западу сигналом, заявил Рябков
27 ноября, 14:42
В минувший четверг Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии — не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
25 ноября, 15:01
 
РоссияСШАУкраинаСергей РябковПатрик РайдерВладимир Путин
 
 
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