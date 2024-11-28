На Западе сделали неожиданное заявление о России
Руззарин: благоразумие Путина не дает начаться Третьей мировой войне
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Третья мировая война еще не началась благодаря огромному терпению Путина, заявил геополитический аналитик Диего Руззарин в интервью Джорджу Гэллоуэю.
"Сейчас мы не находимся в состоянии Третьей мировой войны благодаря благоразумию и самообладанию Владимира Путина и высокопоставленных фигур в России", - считает он.
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При этом Западная демократия, по его мнению, стала синимом интервенции и империализма.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Двадцать восьмого ноября во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным.
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