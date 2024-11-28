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В Сумской области уничтожили пять РСЗО, применявших ракеты ATACMS
В Сумской области уничтожили пять РСЗО, применявших ракеты ATACMS - РИА Новости, 28.11.2024
В Сумской области уничтожили пять РСЗО, применявших ракеты ATACMS
Ударами "Искандеров" в Сумской области 25 ноября уничтожены пять пусковых установок РСЗО, применявших дальнобойные ракеты ATACMS, а также до 30 украинских... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:45
2024-11-28T19:45
2024-11-28T19:52
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ударами "Искандеров" в Сумской области 25 ноября уничтожены пять пусковых установок РСЗО, применявших дальнобойные ракеты ATACMS, а также до 30 украинских специалистов, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать пятого ноября ударами баллистических установок "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS, в том числе две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним в районе населенного пункта Токари (8 километров северо-западнее Сум), и три пусковые установки РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Малый Бобрик (20 километров юго-восточнее Сум), а также до 30 специалистов личного состава боевых расчетов данных пусковых установок", - говорится в сообщении.
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сумская область, сумы, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сумы, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия
В Сумской области уничтожили пять РСЗО, применявших ракеты ATACMS
В Сумской области уничтожили пять пусковых установок РСЗО для ракет ATACMS