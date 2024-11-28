https://ria.ru/20241128/rszo-1986324705.html

В Сумской области уничтожили пять РСЗО, применявших ракеты ATACMS

В Сумской области уничтожили пять РСЗО, применявших ракеты ATACMS - РИА Новости, 28.11.2024

В Сумской области уничтожили пять РСЗО, применявших ракеты ATACMS

Ударами "Искандеров" в Сумской области 25 ноября уничтожены пять пусковых установок РСЗО, применявших дальнобойные ракеты ATACMS, а также до 30 украинских... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:45

2024-11-28T19:45

2024-11-28T19:52

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ударами "Искандеров" в Сумской области 25 ноября уничтожены пять пусковых установок РСЗО, применявших дальнобойные ракеты ATACMS, а также до 30 украинских специалистов, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать пятого ноября ударами баллистических установок "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS, в том числе две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним в районе населенного пункта Токари (8 километров северо-западнее Сум), и три пусковые установки РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Малый Бобрик (20 километров юго-восточнее Сум), а также до 30 специалистов личного состава боевых расчетов данных пусковых установок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241128/kharkov-1986324504.html

сумская область

сумы

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сумская область, сумы, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия