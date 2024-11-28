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Патриарх Кирилл оценил идею сократить срок получения среднего образования

Патриарх Кирилл оценил идею сократить срок получения среднего образования - РИА Новости, 28.11.2024

Патриарх Кирилл оценил идею сократить срок получения среднего образования

В Церкви с осторожностью относятся к предложениям ограничить среднее образование восемью классами, а высшее – тремя годами, заявил в четверг патриарх Московский РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:17

2024-11-28T12:17

2024-11-28T12:17

россия

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество

религия

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Церкви с осторожностью относятся к предложениям ограничить среднее образование восемью классами, а высшее – тремя годами, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС). По его словам, Церковь свидетельствует о важности получения настоящих, глубоких знаний и нравственного воспитания. "Именно поэтому мы с осторожностью относимся к предложениям ограничить среднее образование восемью классами, а высшее – тремя годами обучения. Прозвучали такие мысли, и на достаточно высоком уровне", - сказал патриарх Кирилл. Ранее помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что продолжительность образования в школах и вузах РФ в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени. По его словам, классическое 5-6-летнее образование в ближайшее десятилетие уйдет в прошлое. Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.

https://ria.ru/20241116/yazyk-1984154328.html

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россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), патриарх кирилл (владимир гундяев), общество