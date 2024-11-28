https://ria.ru/20241128/rossiya-1986127794.html

Введены должности помощников командующих округов по работе с верующими

Введены должности помощников командующих округов по работе с верующими - РИА Новости, 28.11.2024

Введены должности помощников командующих округов по работе с верующими

Должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими введены в военных округах в РФ, сообщил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:15

2024-11-28T04:15

2024-11-28T11:11

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими введены в военных округах в РФ, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ Олег Веселков. "В этом году по решению министра обороны РФ введены должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Кандидатуры подобраны, назначены, святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность", - сказал Веселков на посвященной вооруженным силам секции XXVI Всемирного русского народного собора (ВРНС). По его словам, "это, по сути, духовник командующего, который всегда рядом с ним – на передовой, на командном пункте, в войсках". Замначальника ГВПУ также сообщил, что священники на СВО перешли на индивидуальную работу с верующими военнослужащими. "Надо понимать, что боевые действия в ходе СВО поменяли не только понятия, но и подходы работы с верующими военнослужащими. Сейчас нельзя собрать (для проповеди или молебна – ред.) взвод, отделение. Отцы работают штучно: с одним-двумя военнослужащими, в окопе, блиндаже", - сказал он. По словам Веселкова, командующие объединениями и командиры соединений стали лучше понимать необходимость работы со священнослужителем. "Все командующие и главнокомандующие в один голос говорят: "Дайте священника, дайте помощника (по работе с верующими военнослужащими – ред.)", - заметил он. Ранее Веселков заявил, что свыше 100 священников РПЦ находятся в зонах СВО и КТО, где они непосредственно занимаются духовным окормлением военнослужащих. Большая часть из них - добровольцы. Перед отправкой туда они проходят специальную подготовку.

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россия, главная военная прокуратура рф, русская православная церковь