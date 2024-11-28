https://ria.ru/20241128/rossiya-1986126861.html

Добровольческие отряды "Барс" получили гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы

Добровольческие отряды "Барс" получили гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы - РИА Новости, 28.11.2024

Добровольческие отряды "Барс" получили гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы

Добровольческие отряды "Барс" получили в этом году на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, заявил начальник Главного... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T03:51

2024-11-28T03:51

2024-11-28T03:51

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений бурдинский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Добровольческие отряды "Барс" получили в этом году на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. "В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены очередные изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда была включена гаубичная артиллерийская группа; для борьбы с БПЛА противника включены группа радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА; для выполнения задач инженерного обеспечения – инженерно-саперная группа", - сказал Бурдинский в интервью журналу "Военные комиссариаты России". Он также сообщил, что дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены должности операторов БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – должности огнеметчиков, оснащаемых легким пехотным огнеметом ЛПО-97. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы. Отряд "Барс" – это добровольческое формирование, создаваемое для выполнения отдельных задач в области обороны, содействующее выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС Россиии за пределами ее территории.

https://ria.ru/20241122/otryady-1985180900.html

https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979709375.html

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безопасность, евгений бурдинский, вооруженные силы рф