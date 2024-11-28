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В четырех регионах сформировали отряды "Барс" - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 28.11.2024 (обновлено: 07:52 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/rossiya-1986126685.html
В четырех регионах сформировали отряды "Барс"
В четырех регионах сформировали отряды "Барс" - РИА Новости, 28.11.2024
В четырех регионах сформировали отряды "Барс"
Добровольческие отряды "Барс-Крым", "Барс-Белгород", "Барс-Брянск" и "Барс-Курск" сформированы в этом году для нейтрализации угрозы от украинских боевиков в... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T03:43
2024-11-28T07:52
специальная военная операция на украине
евгений бурдинский
республика крым
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Добровольческие отряды "Барс-Крым", "Барс-Белгород", "Барс-Брянск" и "Барс-Курск" сформированы в этом году для нейтрализации угрозы от украинских боевиков в российском приграничье, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский."В связи с ростом напряженности в приграничных районах и угрозой населению Республики Крым, Брянской, Белгородской и Курской областей со стороны вооруженных формирований Украины в 2024 году созданы добровольческие формирования "Барс-Крым", "Барс-Белгород", "Барс-Брянск" и "Барс-Курск". Особенностью формирования этих отрядов являлся их территориальный принцип комплектования гражданами из числа добровольцев", — сказал Бурдинский в интервью журналу "Военные комиссариаты России".Другим обязательным условием набора в отряды было выполнение задач добровольцами в своих регионах, подчеркнул он. Добровольцы в этом году получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, добавил генерал.Всего за период проведения СВО в добровольческие формирования записались свыше 45 тысяч человек, приехавших из всех регионов страны. При этом большинство из них после завершения участия в СВО заключили контракты о пребывании в мобилизационном резерве. Проведенную ГОМУ работу по формированию добровольческих отрядов "Барс" Бурдинский по своей масштабности сравнил с организацией народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. "Применение добровольческих формирований позволило повысить боевые возможности группировок войск и сил при проведении СВО. Отряды "Барс" зарекомендовали себя как наиболее мотивированные самодостаточные формирования, которые могут выполнять самые сложные задачи на поле боя – как наступательного, так и оборонительного характера – наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации", — отметил генерал. Отряд "Барс" – это добровольческое формирование, создаваемое для выполнения отдельных задач в области обороны, содействующее выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за пределами территории страны.
https://ria.ru/20241127/dobrovoltsy-1985919794.html
https://ria.ru/20241117/bars-1984265851.html
https://ria.ru/20241114/putin-1983761334.html
республика крым
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евгений бурдинский, республика крым, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Евгений Бурдинский, Республика Крым, Украина, Россия, Безопасность
В четырех регионах сформировали отряды "Барс"

Начальник ГОМУ Бурдинский сообщил о создании отрядов "Барс" в четырех регионах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Добровольческие отряды "Барс-Крым", "Барс-Белгород", "Барс-Брянск" и "Барс-Курск" сформированы в этом году для нейтрализации угрозы от украинских боевиков в российском приграничье, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.
"В связи с ростом напряженности в приграничных районах и угрозой населению Республики Крым, Брянской, Белгородской и Курской областей со стороны вооруженных формирований Украины в 2024 году созданы добровольческие формирования "Барс-Крым", "Барс-Белгород", "Барс-Брянск" и "Барс-Курск". Особенностью формирования этих отрядов являлся их территориальный принцип комплектования гражданами из числа добровольцев", — сказал Бурдинский в интервью журналу "Военные комиссариаты России".
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Другим обязательным условием набора в отряды было выполнение задач добровольцами в своих регионах, подчеркнул он.
Добровольцы в этом году получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, добавил генерал.
Всего за период проведения СВО в добровольческие формирования записались свыше 45 тысяч человек, приехавших из всех регионов страны. При этом большинство из них после завершения участия в СВО заключили контракты о пребывании в мобилизационном резерве.
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Проведенную ГОМУ работу по формированию добровольческих отрядов "Барс" Бурдинский по своей масштабности сравнил с организацией народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.
"Применение добровольческих формирований позволило повысить боевые возможности группировок войск и сил при проведении СВО. Отряды "Барс" зарекомендовали себя как наиболее мотивированные самодостаточные формирования, которые могут выполнять самые сложные задачи на поле боя – как наступательного, так и оборонительного характера – наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации", — отметил генерал.
Отряд "Барс" – это добровольческое формирование, создаваемое для выполнения отдельных задач в области обороны, содействующее выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за пределами территории страны.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БурдинскийРеспублика КрымУкраинаРоссияБезопасность
 
 
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