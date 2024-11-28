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Россия ночью нанесла комплексный удар по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/rossija-1986211046.html
Россия ночью нанесла комплексный удар по Украине
Россия ночью нанесла комплексный удар по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Россия ночью нанесла комплексный удар по Украине
Россия ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА, поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины, сообщил... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:42
2024-11-28T13:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
астана
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА, поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины, сообщил президент России Владимир Путин. Президент РФ, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России. "Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников, поражено 17 целей - это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения", - сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что эти удары со стороны РФ были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS.
https://ria.ru/20241128/himars-1986208719.html
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россия, украина, астана, владимир путин, одкб
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Астана, Владимир Путин, ОДКБ
Россия ночью нанесла комплексный удар по Украине

Россия ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне СВО
Оператор FPV-дрона в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Оператор FPV-дрона в зоне СВО. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА, поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент РФ, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России.
"Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников, поражено 17 целей - это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что эти удары со стороны РФ были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАстанаВладимир ПутинОДКБ
 
 
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