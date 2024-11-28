https://ria.ru/20241128/rossija-1986211046.html

Россия ночью нанесла комплексный удар по Украине

Россия ночью нанесла комплексный удар по Украине - РИА Новости, 28.11.2024

Россия ночью нанесла комплексный удар по Украине

Россия ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА, поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины, сообщил... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:42

2024-11-28T13:42

2024-11-28T13:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

астана

владимир путин

одкб

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА, поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины, сообщил президент России Владимир Путин. Президент РФ, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России. "Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников, поражено 17 целей - это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения", - сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что эти удары со стороны РФ были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS.

https://ria.ru/20241128/himars-1986208719.html

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россия, украина, астана, владимир путин, одкб