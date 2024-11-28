https://ria.ru/20241128/rossija-1986139958.html

Россия регулярно направляет США предупредительные сигналы, заявил Рябков

Россия регулярно направляет США предупредительные сигналы, заявил Рябков - РИА Новости, 28.11.2024

Россия регулярно направляет США предупредительные сигналы, заявил Рябков

Москва регулярно направляет США и устные, и "материальные" предупредительные сигналы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя риск... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T08:14

2024-11-28T08:14

2024-11-28T08:20

россия

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сша

сергей рябков

патрик райдер

владимир путин

в мире

ракета "орешник"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Москва регулярно направляет США и устные, и "материальные" предупредительные сигналы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя риск расширения географии атак дальнобойных ракет ATACMS по России. "Все сигналы предупредительного свойства направляются регулярно - и устные, и материальные, в виде, например, испытательно-боевого пуска новой системы средней дальности именуемой "Орешник", - сказал Рябков. Ранее официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Он также уточнил, что атаки американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

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россия, украина, сша, сергей рябков, патрик райдер, владимир путин, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"