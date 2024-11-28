https://ria.ru/20241128/rosselkhoznadzor-1986322968.html

Россельхознадзор усилил контроль над тремя экспортерами

Россельхознадзор усилил контроль над тремя экспортерами - РИА Новости, 28.11.2024

Россельхознадзор усилил контроль над тремя экспортерами

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех российских производителей пищевой продукции, которые также входят в реестр... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:32

2024-11-28T19:32

2024-11-28T19:38

здоровье - общество

владимирская область

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех российских производителей пищевой продукции, которые также входят в реестр экспортёров, в связи с несоответствиями в качестве их товаров, сообщили в ведомстве. "Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствия в продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров. Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающих требованиям законодательства товаров Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции трех компаний", - говорится в сообщении. Так в поставляемом в детское дошкольное учреждение Санкт-Петербурга сливочном масле производства ООО ПК "Ильинское 95" (Московская область) было выявлено 28,1% содержания говяжьего жира, что свидетельствует о фальсификации, а в колбасе ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область), находящейся в продаже в одном из сетевых магазинов в Мордовии, была обнаружена микробная трансглутаминаза, отметили в ведомстве. В то же время, в меде ИП Макевнин А.Н. (Ростовская область), проба которого отобрана в торговой точке Ставрополья, при проверке выявили остатки лекарственного средства – 4,6 мкг/кг метаболита фурацилина, говорится в сообщении. При этом Россельхознадзор обнаружил и другие несоответствия в животноводческих товарах: микробная трансглутаминаза была обнаружена в реализуемой в магазине торговой сети в Мордовии колбасе ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область), изготовленной уже на другой производственной площадке. В ведомстве пояснили, что наличие указанных показателей в пищевых продуктах не допускается нормативными значениями техрегламентов, и информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции была направлена в Роспотребнадзор.

https://ria.ru/20241107/myaso-1982453613.html

https://ria.ru/20240918/rossiya-1973483063.html

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здоровье - общество, владимирская область, санкт-петербург, московская область (подмосковье), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия