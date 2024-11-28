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В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 28.11.2024
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Наука
 
19:18 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/roskosmos-1986318437.html
В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты
В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 28.11.2024
В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты
Работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса в действующей Федеральной космической программе (ФКП) не проводятся, они запланированы в рамках отдельного... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:18
2024-11-28T19:18
наука
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса в действующей Федеральной космической программе (ФКП) не проводятся, они запланированы в рамках отдельного федерального проекта, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Ранее советник гендиректора "Роскосмоса" Олег Горшков сообщил, что начало пилотируемых полётов на Луну откладывается из-за ограничений по финансированию создания в РФ сверхтяжёлой ракеты. "Работы по созданию космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса (КРК СТК) в текущей ФКП не проводятся - они запланированы к реализации в рамках федерального проекта по созданию КРК СТК", - говорится в сообщении.
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В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты

Роскосмос: создание сверхтяжелой ракеты начнется в рамках отдельного проекта

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса в действующей Федеральной космической программе (ФКП) не проводятся, они запланированы в рамках отдельного федерального проекта, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее советник гендиректора "Роскосмоса" Олег Горшков сообщил, что начало пилотируемых полётов на Луну откладывается из-за ограничений по финансированию создания в РФ сверхтяжёлой ракеты.
"Работы по созданию космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса (КРК СТК) в текущей ФКП не проводятся - они запланированы к реализации в рамках федерального проекта по созданию КРК СТК", - говорится в сообщении.
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