https://ria.ru/20241128/roskosmos-1986318437.html
В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты
В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 28.11.2024
В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты
Работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса в действующей Федеральной космической программе (ФКП) не проводятся, они запланированы в рамках отдельного... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:18
2024-11-28T19:18
2024-11-28T19:18
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса в действующей Федеральной космической программе (ФКП) не проводятся, они запланированы в рамках отдельного федерального проекта, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Ранее советник гендиректора "Роскосмоса" Олег Горшков сообщил, что начало пилотируемых полётов на Луну откладывается из-за ограничений по финансированию создания в РФ сверхтяжёлой ракеты. "Работы по созданию космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса (КРК СТК) в текущей ФКП не проводятся - они запланированы к реализации в рамках федерального проекта по созданию КРК СТК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241122/roskosmos-1985274025.html
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космос - риа наука, луна, россия, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Роскосмос
В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты
Роскосмос: создание сверхтяжелой ракеты начнется в рамках отдельного проекта