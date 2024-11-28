https://ria.ru/20241128/roskosmos-1986318437.html

В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты

В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 28.11.2024

В "Роскосмосе" рассказали о работе по созданию сверхтяжелой ракеты

Работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса в действующей Федеральной космической программе (ФКП) не проводятся, они запланированы в рамках отдельного... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:18

2024-11-28T19:18

2024-11-28T19:18

наука

космос - риа наука

луна

россия

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса в действующей Федеральной космической программе (ФКП) не проводятся, они запланированы в рамках отдельного федерального проекта, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Ранее советник гендиректора "Роскосмоса" Олег Горшков сообщил, что начало пилотируемых полётов на Луну откладывается из-за ограничений по финансированию создания в РФ сверхтяжёлой ракеты. "Работы по созданию космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса (КРК СТК) в текущей ФКП не проводятся - они запланированы к реализации в рамках федерального проекта по созданию КРК СТК", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241122/roskosmos-1985274025.html

луна

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, россия, роскосмос