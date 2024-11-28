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"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке - РИА Новости, 28.11.2024
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Наука
 
12:58 28.11.2024 (обновлено: 13:00 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/roskosmos-1986195629.html
"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке
"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке - РИА Новости, 28.11.2024
"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке
"Роскосмос" опубликовал сделанные из космоса снимки снежной "бури столетия" на Дальнем Востоке. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:58
2024-11-28T13:00
наука
космос - риа наука
дальний восток
корейский полуостров
благовещенск
роскосмос
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал сделанные из космоса снимки снежной "бури столетия" на Дальнем Востоке. "На округ обрушился мощный циклон. Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова и принес с собой ураганный ветер и рекордный снегопад", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Уточняется, что снимки были сделаны спутниками "Метеор-М", "Электро-Л" и "Арктика-М". Снегопад принёс в Благовещенск Амурской области в ночь на вторник рекордные за последние 97 лет осадки. В городе введен режим ЧС.
https://ria.ru/20241121/roskosmos-1985072842.html
дальний восток
корейский полуостров
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космос - риа наука, дальний восток, корейский полуостров, благовещенск, роскосмос
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"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке

"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури столетия на Дальнем Востоке

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramСнимки снежной "бури столетия" на Дальнем Востоке, сделанные из космоса
Снимки снежной бури столетия на Дальнем Востоке, сделанные из космоса - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Снимки снежной "бури столетия" на Дальнем Востоке, сделанные из космоса
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал сделанные из космоса снимки снежной "бури столетия" на Дальнем Востоке.
"На округ обрушился мощный циклон. Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова и принес с собой ураганный ветер и рекордный снегопад", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что снимки были сделаны спутниками "Метеор-М", "Электро-Л" и "Арктика-М".
Снегопад принёс в Благовещенск Амурской области в ночь на вторник рекордные за последние 97 лет осадки. В городе введен режим ЧС.
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