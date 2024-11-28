https://ria.ru/20241128/roskosmos-1986195629.html
"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке
"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке - РИА Новости, 28.11.2024
"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке
"Роскосмос" опубликовал сделанные из космоса снимки снежной "бури столетия" на Дальнем Востоке. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:58
2024-11-28T12:58
2024-11-28T13:00
наука
космос - риа наука
дальний восток
корейский полуостров
благовещенск
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986193476_383:0:1280:505_1920x0_80_0_0_2e50d7f3f5949b4bdd81b595bb902451.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал сделанные из космоса снимки снежной "бури столетия" на Дальнем Востоке. "На округ обрушился мощный циклон. Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова и принес с собой ураганный ветер и рекордный снегопад", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Уточняется, что снимки были сделаны спутниками "Метеор-М", "Электро-Л" и "Арктика-М". Снегопад принёс в Благовещенск Амурской области в ночь на вторник рекордные за последние 97 лет осадки. В городе введен режим ЧС.
https://ria.ru/20241121/roskosmos-1985072842.html
дальний восток
корейский полуостров
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986193476_37:0:1244:905_1920x0_80_0_0_42ca9ac31d607aa39fe4267333e7e195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дальний восток, корейский полуостров, благовещенск, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Дальний Восток, Корейский полуостров, Благовещенск, Роскосмос
"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке
"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури столетия на Дальнем Востоке