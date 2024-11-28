https://ria.ru/20241128/roskosmos-1986195629.html

"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке

"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке - РИА Новости, 28.11.2024

"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке

"Роскосмос" опубликовал сделанные из космоса снимки снежной "бури столетия" на Дальнем Востоке. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:58

2024-11-28T12:58

2024-11-28T13:00

наука

космос - риа наука

дальний восток

корейский полуостров

благовещенск

роскосмос

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал сделанные из космоса снимки снежной "бури столетия" на Дальнем Востоке. "На округ обрушился мощный циклон. Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова и принес с собой ураганный ветер и рекордный снегопад", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Уточняется, что снимки были сделаны спутниками "Метеор-М", "Электро-Л" и "Арктика-М". Снегопад принёс в Благовещенск Амурской области в ночь на вторник рекордные за последние 97 лет осадки. В городе введен режим ЧС.

https://ria.ru/20241121/roskosmos-1985072842.html

дальний восток

корейский полуостров

благовещенск

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космос - риа наука, дальний восток, корейский полуостров, благовещенск, роскосмос