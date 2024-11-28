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Рогов заявил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР
Рогов заявил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР - РИА Новости, 28.11.2024
Рогов заявил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР
Российские войска заканчивают зачистку поселка Раздольное от ВСУ на времевском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:16
2024-11-28T09:16
2024-11-28T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Российские войска заканчивают зачистку поселка Раздольное от ВСУ на времевском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска заканчивают зачистку Раздольного от подразделений ВСУ. Поселок переходит под контроль нашей армии", - сказал Рогов. Раздольное расположено севернее Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
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Рогов заявил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР
Рогов: ВС России завершают зачистку поселка Раздольное на западе ДНР