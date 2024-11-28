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Рогов заявил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/rogov-1986147031.html
Рогов заявил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР
Рогов заявил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР - РИА Новости, 28.11.2024
Рогов заявил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР
Российские войска заканчивают зачистку поселка Раздольное от ВСУ на времевском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:16
2024-11-28T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Российские войска заканчивают зачистку поселка Раздольное от ВСУ на времевском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска заканчивают зачистку Раздольного от подразделений ВСУ. Поселок переходит под контроль нашей армии", - сказал Рогов. Раздольное расположено севернее Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о зачистке от ВСУ поселка Раздольное в ДНР

Рогов: ВС России завершают зачистку поселка Раздольное на западе ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Российские войска заканчивают зачистку поселка Раздольное от ВСУ на времевском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска заканчивают зачистку Раздольного от подразделений ВСУ. Поселок переходит под контроль нашей армии", - сказал Рогов.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией
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Раздольное расположено севернее Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
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Могила американского наемника в США, воевавшего в рядах ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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