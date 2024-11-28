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Reuters: США готовят пакет вооружений для Украины на 725 миллионов долларов - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 28.11.2024 (обновлено: 04:45 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/reuters-1986124877.html
Reuters: США готовят пакет вооружений для Украины на 725 миллионов долларов
Reuters: США готовят пакет вооружений для Украины на 725 миллионов долларов - РИА Новости, 28.11.2024
Reuters: США готовят пакет вооружений для Украины на 725 миллионов долларов
Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T02:43
2024-11-28T04:45
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
джо байден
сергей лавров
в мире
нато
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. "Два американских чиновника сообщили, что администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины на 725 миллионов долларов...", — говорится в сообщении. По словам осведомленного источника, речь идет о передаче ряда противотанковых средств из наличия армии США для сдерживания российского наступления. В их числе мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS.Как ожидается, в пакет также могут войти кассетные боеприпасы, которые обычно встречаются в ракетах управляемых ракетных систем залпового огня (GMLRS). Один из чиновников заявил агентству, что официально уведомление конгрессу о пакете вооружений может поступить в уже следующий понедельник. Содержимое и размер пакета при этом могут измениться.Накануне издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины. Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241126/bayden-1985695325.html
https://ria.ru/20241127/ukraina-1986106998.html
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сша, украина, россия, джо байден, сергей лавров, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, В мире, НАТО
Reuters: США готовят пакет вооружений для Украины на 725 миллионов долларов

Reuters: администрация Байдена готовит пакет военной помощи ВСУ на $725 миллиона

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
«
"Два американских чиновника сообщили, что администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины на 725 миллионов долларов...", — говорится в сообщении.
По словам осведомленного источника, речь идет о передаче ряда противотанковых средств из наличия армии США для сдерживания российского наступления. В их числе мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS.
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Как ожидается, в пакет также могут войти кассетные боеприпасы, которые обычно встречаются в ракетах управляемых ракетных систем залпового огня (GMLRS). Один из чиновников заявил агентству, что официально уведомление конгрессу о пакете вооружений может поступить в уже следующий понедельник. Содержимое и размер пакета при этом могут измениться.
Накануне издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины. Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияДжо БайденСергей ЛавровВ миреНАТО
 
 
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