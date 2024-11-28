Reuters: США готовят пакет вооружений для Украины на 725 миллионов долларов
Reuters: администрация Байдена готовит пакет военной помощи ВСУ на $725 миллиона
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
«
"Два американских чиновника сообщили, что администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины на 725 миллионов долларов...", — говорится в сообщении.
По словам осведомленного источника, речь идет о передаче ряда противотанковых средств из наличия армии США для сдерживания российского наступления. В их числе мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS.
Как ожидается, в пакет также могут войти кассетные боеприпасы, которые обычно встречаются в ракетах управляемых ракетных систем залпового огня (GMLRS). Один из чиновников заявил агентству, что официально уведомление конгрессу о пакете вооружений может поступить в уже следующий понедельник. Содержимое и размер пакета при этом могут измениться.
Накануне издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины. Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
США призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет
27 ноября, 21:21