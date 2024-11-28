https://ria.ru/20241128/reforma-1986037229.html

"Повод задуматься". Пойдет ли христианство на еще одну масштабную реформу

"Повод задуматься". Пойдет ли христианство на еще одну масштабную реформу - РИА Новости, 28.11.2024

"Повод задуматься". Пойдет ли христианство на еще одну масштабную реформу

В Русской православной церкви начинается Рождественский пост. О строгом сорокадневном говении спорили не раз. Оправдано ли оно, не стоит ли сократить или вовсе... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T08:00

2024-11-28T08:00

2024-11-28T08:09

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Русской православной церкви начинается Рождественский пост. О строгом сорокадневном говении спорили не раз. Оправдано ли оно, не стоит ли сократить или вовсе отменить? О возможных решениях — в материале РИА Новости.Все было иначеРождественский — один из древнейших постов. Согласно ряду источников, соблюдали его еще в первые века христианства.Такие духовные авторитеты, как Амвросий Медиоланский и Блаженный Августин, в своих трудах уделяли немало внимания этому периоду говения. А в V столетии папа римский Лев I говорил о воздержании перед праздником Рождества как об "установленном с древности обычае".Только вот длился пост не сорок дней, а всего-навсего семь. В наши дни так лишь в Армянской церкви. Сорок дней установили в 1166 году. Константинопольский патриарх Лука Хризоверг и византийский император Мануил I Комнин провели по этому поводу особый собор.Новое предписание пришло и на Русь. Сорокадневное говение привил народу князь Андрей Боголюбский — ярый поклонник "всего греческого".Русские придумали собственное название — Филиппов пост, поскольку заговенье (последний день перед его началом) всегда приходится на 27 ноября, когда церковь вспоминает апостола Филиппа.От каждого по способностямС одной стороны, воздержание перед Рождеством долгое, с другой — довольно простое. Послаблений гораздо больше, чем во время Великого поста. Устав зимнего говения ближе к летнему, Петровскому. Например, дозволяется вкушать рыбу и морепродукты.Кроме того, есть "заговенье" — день накануне, когда еще дозволяется скоромное."Но это не значит, — уточняет глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, — что надо наесться как следует того, чего потом будет нельзя. Ведь на весь пост не наешься — можно только гастрит заработать".Более жесткие гастрономические ограничения наступают ближе к Рождеству. За неделю до праздника от рыбы все-таки нужно отказаться. А в сочельник — 6 января — вообще ничего нельзя, до "первой звезды", символизирующей Вифлеемскую.То есть, делает вывод отец Максим, не следует "возлагать на себя дополнительных постов". Надо просто трезво оценить, в какую меру вы способны исполнить требования церковного устава, а дальше твердо этого держаться.Но из года в год прихожане каются на исповеди, что нарушили воздержание именно под конец. Что неудивительно, ведь строгая неделя совпадает с самым популярным в России праздником — Новым годом.Отсюда многолетний спор. Приверженцы традиций предлагают оставить все по-прежнему — ведь "мирское не влияет на духовное". А модернисты призывают к компромиссу — сократить пост. Это, по их мнению, поспособствует воцерковлению многих людей.Встреча векаКамень преткновения — в самой основе Рождественского поста, определяемой уставами монастырей. Прежде всего палестинских. Там разработали своды правил — типиконы — с подробным расписанием, когда и что дозволяется вкушать. Получилось довольно строго: иноки сутками могли не есть и не пить.В VIII-X веках сугубо монашеские предписания постепенно попали в общины мирян. И особо ревностные верующие возлагали на себя жесткие ограничения добровольно. Ведь для них правил не было."В строгом смысле слова, — писал в XI столетии известный толкователь канонов Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон, — существует [только] один сорокадневный пост, относящийся к Пасхе, — ведь если бы были и другие, правило (апостольское. — Прим. ред.) упомянуло бы их тоже. Однако хоть мы и постимся [также] в другие посты, относящиеся к [праздникам]: святых апостолов, Успения [Пре]святой Богородицы и Рождества Христова, мы не подвергнемся за это стыду".Про эти строки вспомнили девять веков спустя, когда поместные церкви готовились к первому за 1200 лет всеправославному собору. Одна из назревших проблем — посты. В частности, Рождественский. Известные богословы предлагали сократить его до двух недель. Аргумент: устав писали для монахов, не для мирян.Историческую встречу планировали на 2016-й. Собор так и не состоялся, и споры не утихли. Пока перед Рождеством Христовым постятся сорок дней, как раньше.Священнослужители же неизменно подчеркивают: в общецерковной практике есть правила, а есть отступления. Соблюсти предписания во всей полноте подчас сложно. Но нарушение поста не считается тяжким грехом. Тем более по состоянию здоровья.Причин хватаетВерующие нет-нет да и спрашивают: если через два месяца начнется Великий пост, зачем соблюдать Рождественский? "Чтобы духовно и физически подготовиться в празднику рождения Спасителя", — отвечает протоиерей Максим Козлов.Кроме того, добавляет он, для каждого это повод задуматься. О разном."Кто-то, — пояснил священнослужитель, — может быть, первый раз в жизни прочитает Евангелие и узнает, чей день рождения мы, собственно, встречаем, чье Рождество празднуем. Людям церковным советую обратиться к Ветхому Завету и вместе с ветхозаветными праведниками "прожить" века истории, готовившие человечество к появлению Богородицы и Спасителя".Также во дни говения не стоит забывать и о простых добрых делах, христианском милосердии. Нелишне изучить тексты богослужений — самого праздника и рождественского сочельника — чтобы в службе участвовать сознательно, понимая, что и почему поется и читается. В общем, причин для зимнего поста хватает. И отменять его церковь пока не спешит.

https://ria.ru/20241124/tayny-1985246228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение