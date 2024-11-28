Путин поприветствовал участников гала-концерта конкурса проекта Дубцовой
Путин отметил востребованную благотворительную миссию проекта Ирины Дубцовой
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников гала-концерта всероссийского конкурса культурно-просветительского проекта Ирины Дубцовой "Главное - Семья", отметив востребованную благотворительную миссию проекта, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Дорогие друзья! Приветствую вас на гала-концерте всероссийского конкурса культурно-просветительского проекта Ирины Дубцовой "Главное - Семья". В нынешнем году, объявленном в России Годом семьи, во всех регионах страны проходят масштабные, содержательные и разнообразные мероприятия: форумы и просветительские акции, экскурсии и выставки, турниры и открытые уроки, театрализованные представления, - в которых принимают участие и дети, и их родители", - говорится в телеграмме.
В Москве пройдет церемония закрытия Года семьи
Вчера, 17:55
Путин отметил, что особое место в насыщенной программе занимает праздничный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце. Объединяя представителей всех поколений, он посвящён таким важным темам, как поддержка семьи, воспитание детей, забота о старших. По словам президента, большая, дружная семья - надёжный оплот для страны, общества, для человека.
"И конечно, отмечу востребованную благотворительную миссию проекта, ваше искреннее стремление помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Желаю вам всего наилучшего и от души поздравляю лауреатов конкурса с заслуженным успехом", - добавляется в телеграмме.
Ирина Дубцова презентовала гимн Года семьи на выставке "Россия"
8 февраля, 14:24