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Путин поприветствовал участников гала-концерта конкурса проекта Дубцовой - РИА Новости, 28.11.2024
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20:40 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/putin-1986330670.html
Путин поприветствовал участников гала-концерта конкурса проекта Дубцовой
Путин поприветствовал участников гала-концерта конкурса проекта Дубцовой - РИА Новости, 28.11.2024
Путин поприветствовал участников гала-концерта конкурса проекта Дубцовой
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников гала-концерта всероссийского конкурса культурно-просветительского проекта Ирины Дубцовой "Главное -... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:40
2024-11-28T20:40
россия
владимир путин
ирина дубцова
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников гала-концерта всероссийского конкурса культурно-просветительского проекта Ирины Дубцовой "Главное - Семья", отметив востребованную благотворительную миссию проекта, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на гала-концерте всероссийского конкурса культурно-просветительского проекта Ирины Дубцовой "Главное - Семья". В нынешнем году, объявленном в России Годом семьи, во всех регионах страны проходят масштабные, содержательные и разнообразные мероприятия: форумы и просветительские акции, экскурсии и выставки, турниры и открытые уроки, театрализованные представления, - в которых принимают участие и дети, и их родители", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что особое место в насыщенной программе занимает праздничный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце. Объединяя представителей всех поколений, он посвящён таким важным темам, как поддержка семьи, воспитание детей, забота о старших. По словам президента, большая, дружная семья - надёжный оплот для страны, общества, для человека. "И конечно, отмечу востребованную благотворительную миссию проекта, ваше искреннее стремление помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Желаю вам всего наилучшего и от души поздравляю лауреатов конкурса с заслуженным успехом", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20241128/moskva-1986299373.html
https://ria.ru/20240208/vystavka-1926166108.html
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россия, владимир путин, ирина дубцова, государственный кремлевский дворец
Россия, Владимир Путин, Ирина Дубцова, Государственный Кремлевский дворец
Путин поприветствовал участников гала-концерта конкурса проекта Дубцовой

Путин отметил востребованную благотворительную миссию проекта Ирины Дубцовой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников гала-концерта всероссийского конкурса культурно-просветительского проекта Ирины Дубцовой "Главное - Семья", отметив востребованную благотворительную миссию проекта, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Дорогие друзья! Приветствую вас на гала-концерте всероссийского конкурса культурно-просветительского проекта Ирины Дубцовой "Главное - Семья". В нынешнем году, объявленном в России Годом семьи, во всех регионах страны проходят масштабные, содержательные и разнообразные мероприятия: форумы и просветительские акции, экскурсии и выставки, турниры и открытые уроки, театрализованные представления, - в которых принимают участие и дети, и их родители", - говорится в телеграмме.
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Вчера, 17:55
Путин отметил, что особое место в насыщенной программе занимает праздничный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце. Объединяя представителей всех поколений, он посвящён таким важным темам, как поддержка семьи, воспитание детей, забота о старших. По словам президента, большая, дружная семья - надёжный оплот для страны, общества, для человека.
"И конечно, отмечу востребованную благотворительную миссию проекта, ваше искреннее стремление помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Желаю вам всего наилучшего и от души поздравляю лауреатов конкурса с заслуженным успехом", - добавляется в телеграмме.
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