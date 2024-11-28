https://ria.ru/20241128/putin-1986291619.html

Испытания "Орешника" направлены на совершенствование оружия, заявил Путин

Испытания "Орешника" направлены на совершенствование оружия, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Испытания "Орешника" направлены на совершенствование оружия, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, было ли взрывчатое вещество в системе "Орешник", заявил, что его испытательные пуски проводятся, чтобы... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:35

2024-11-28T17:35

2024-11-28T17:35

россия

днепропетровск

ссср

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, было ли взрывчатое вещество в системе "Орешник", заявил, что его испытательные пуски проводятся, чтобы совершенствовать оружие, в использованной ракете применялись достаточно мощные поражающие элементы. "Если я сказал испытательные пуски, то это значит, что эти работы нацелены в том числе на совершенствование этого оружия, так и есть. Что касается ударных возможностей, если несколько таких систем принять в одном ударе, использовать два-три-четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Но ядерным не является, поскольку оно а) является высокоточным, и б) не оснащено ядерным ударным устройством, не заражает окружающую среду. Но по силе будет сопоставимо", - сказал он. Президент РФ отметил, что ключевой целью совершенствования является поиск баланса между дальностью и мощностью поражения цели. "Чем больше дальность, тем меньше боевая часть. Чем меньше дальность, тем мощнее боевая часть", - добавил Путин. "Что касается этой, использованной нами ракеты, то из поражающих элементов были использованы соответствующие элементы, которые являются поражающими элементами. И я уже говорил, что это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4 тысячи градусов... Сопоставимо с температурой на поверхности солнца", - отметил Путин. Ранее Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241128/putin-1986272415.html

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986228343.html

россия

днепропетровск

ссср

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россия, днепропетровск, ссср, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"