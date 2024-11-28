Попытки Запада показать России на "место в углу" провалились, заявил Путин
Путин: Запад показывал РФ на место в углу, исходя из геополитических интересов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Запад показывал России на "место в углу", исходя из своих геополитических интересов, но РФ справилась с этим, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«
"Оказывается, что, кроме всего этого, кроме всего, что связано с идеологией, есть еще вопросы геополитического характера, геополитических интересов. Прям сразу же практически показали, где наше место: "вон там, в углу". И этим не закончилось, начали поддерживать сепаратистские силы, террористические силы на Кавказе, начали раскачивать Россию изнутри, что есть мощи", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия справилась с этим, прошла через это.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
На Западе неожиданно высказались о Путине
Вчера, 15:56