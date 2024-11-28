https://ria.ru/20241128/putin-1986288393.html

Попытки Запада показать России на "место в углу" провалились, заявил Путин

Попытки Запада показать России на "место в углу" провалились, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Попытки Запада показать России на "место в углу" провалились, заявил Путин

Запад показывал России на "место в углу", исходя из своих геополитических интересов, но РФ справилась с этим, заявил журналистам президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:25

2024-11-28T17:25

2024-11-28T17:25

россия

кавказ

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Запад показывал России на "место в углу", исходя из своих геополитических интересов, но РФ справилась с этим, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Оказывается, что, кроме всего этого, кроме всего, что связано с идеологией, есть еще вопросы геополитического характера, геополитических интересов. Прям сразу же практически показали, где наше место: "вон там, в углу". И этим не закончилось, начали поддерживать сепаратистские силы, террористические силы на Кавказе, начали раскачивать Россию изнутри, что есть мощи", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что Россия справилась с этим, прошла через это. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/putin-1986251475.html

россия

кавказ

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, кавказ, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев