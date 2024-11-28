Рейтинг@Mail.ru
Попытки Запада показать России на "место в углу" провалились, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/putin-1986288393.html
Попытки Запада показать России на "место в углу" провалились, заявил Путин
Попытки Запада показать России на "место в углу" провалились, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Попытки Запада показать России на "место в углу" провалились, заявил Путин
Запад показывал России на "место в углу", исходя из своих геополитических интересов, но РФ справилась с этим, заявил журналистам президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:25
2024-11-28T17:25
россия
кавказ
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986274650_0:38:2811:1619_1920x0_80_0_0_9cd08e284666d7501be611e5c9a6af7e.jpg
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Запад показывал России на "место в углу", исходя из своих геополитических интересов, но РФ справилась с этим, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Оказывается, что, кроме всего этого, кроме всего, что связано с идеологией, есть еще вопросы геополитического характера, геополитических интересов. Прям сразу же практически показали, где наше место: "вон там, в углу". И этим не закончилось, начали поддерживать сепаратистские силы, террористические силы на Кавказе, начали раскачивать Россию изнутри, что есть мощи", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что Россия справилась с этим, прошла через это. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986251475.html
россия
кавказ
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986274650_335:0:2726:1793_1920x0_80_0_0_d70cfc5194b9a219e311256f5a7f9258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кавказ, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Кавказ, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Попытки Запада показать России на "место в углу" провалились, заявил Путин

Путин: Запад показывал РФ на место в углу, исходя из геополитических интересов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Запад показывал России на "место в углу", исходя из своих геополитических интересов, но РФ справилась с этим, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«
"Оказывается, что, кроме всего этого, кроме всего, что связано с идеологией, есть еще вопросы геополитического характера, геополитических интересов. Прям сразу же практически показали, где наше место: "вон там, в углу". И этим не закончилось, начали поддерживать сепаратистские силы, террористические силы на Кавказе, начали раскачивать Россию изнутри, что есть мощи", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия справилась с этим, прошла через это.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
На Западе неожиданно высказались о Путине
Вчера, 15:56
 
РоссияКавказКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала