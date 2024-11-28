https://ria.ru/20241128/putin-1986285037.html

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан - РИА Новости, 28.11.2024

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан

Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан. Главное из выступления президента — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:20

2024-11-28T17:20

2024-11-28T18:21

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан. Главное из выступления президента — в материале РИА Новости.О ядерном оружии на Украине"Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения — все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом".О ракете "Орешник""По значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование "Орешника" по военным, по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, и в Киеве в том числе".Об отношениях с Западом"Под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе".О состоянии дел в ОДКБ"Скорее всего, даже в этих условиях мы в состоянии оказать им посильную помощь, а такие ресурсы и запас прочности у нас достаточный для того, чтобы поддержать наших союзников, если в этом будет необходимость".О переговорах с президентом Казахстана"К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов — и в российском обществе, и в казахстанском. Не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам наших государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу."

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https://ria.ru/20241128/peremirie-1986079541.html

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

https://ria.ru/20241128/putin-1986198951.html

https://ria.ru/20241127/putin-1986017187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

украина, киев, россия, владимир путин