Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан
О ядерном оружии на Украине
- Получение Киевом ядерного оружия станет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения.
- Заявления с призывами вернуть ядерное оружие Украине могут делать только те, кто не испытывает ответственности за судьбы своих стран и мира в целом.
- Россия не допустит получения Украиной этих вооружений.
- Москва будет использовать все имеющиеся средства, если у Киева появится ядерное оружие.
"Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения — все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом".
- Риски ударов ВСУ западным оружием по российской территории сохраняются.
- Для каждой цели на Украине у Москвы будет свой инструмент.
- Отношение к урегулированию на Украине не меняется с появлением новых видов оружия.
- У России нет предварительных условий для переговоров по Украине, есть условия для мира.
О ракете "Орешник"
- Ракетная система "Орешник" работает так, как запланировали ее создатели, это оружие высокой точности.
- При применении этих снарядов поражаются объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей вниз.
- Сила "Орешника" сравнима с падением метеорита.
- Новые ракеты могут применить по военным объектам и центрам принятия решений, в том числе в Киеве.
"По значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование "Орешника" по военным, по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, и в Киеве в том числе".
- Испытательные пуски "Орешника" проводятся для его совершенствования.
- Новую ракетную систему можно сделать еще более мощной.
- Оружия у России достаточно, появление "Орешника" укрепляет военные позиции страны.
Об отношениях с Западом
- Запад показывал России на "место в углу", но страна справилась с этим.
- Европу опустили ниже плинтуса, она перестала быть независимым центром.
"Под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе".
- Деградация отношений России и Европы — не вина Москвы.
- Россия готова к диалогу с США и к возобновлению сотрудничества с Европой.
- Канцлер ФРГ Шольц был первым, кто прервал молчание.
- В разговоре с канцлером произошел обмен мнениями, но каждый остался при своем.
- Избранный президент США Дональд Трамп — умный и опытный политик, который способен находить решения проблем.
О состоянии дел в ОДКБ
- ОДКБ не просто жива, но и улучшается, страны-участницы хотят развивать организацию.
- Россия даже при ударах ATACMS по своей территории может помочь странам ОДКБ в большей степени, чем они ей.
- Отсутствие Армении на встрече ОДКБ в Астане показывает, что каждая страна вправе сама выбирать, что будет делать в области безопасности.
- Сегодняшняя ситуация с Ереваном, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой республике.
- События, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, в отношении Армении не было никакой агрессии.
- Вероятность возврата Еревана к полноценной работе в организации есть.
О переговорах с президентом Казахстана
- Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле.
- Социально-политическая обстановка в Казахстане стабильна, это помогает развитию.
- Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, наоборот, нужно делать все для их укрепления.
"К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов — и в российском обществе, и в казахстанском. Не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам наших государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу."
- Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
- Москва и Астана — естественные партнеры и союзники, с хорошими перспективами развития отношений.
- России и Казахстан могут нарастить сотрудничество в атомной энергетике, работа по данному направлению уже ведется.
- На переговорах в Астане обсуждалось создание первой АЭС в Казахстане.
- России и Казахстану нужно сделать все для укрепления связей, в том числе в энергетике.