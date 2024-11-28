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Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан - РИА Новости, 28.11.2024
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17:20 28.11.2024 (обновлено: 18:21 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986285037.html
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан - РИА Новости, 28.11.2024
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан
Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан. Главное из выступления президента — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:20
2024-11-28T18:21
украина
киев
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан. Главное из выступления президента — в материале РИА Новости.О ядерном оружии на Украине&quot;Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения — все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом&quot;.О ракете "Орешник"&quot;По значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование &quot;Орешника&quot; по военным, по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, и в Киеве в том числе&quot;.Об отношениях с Западом&quot;Под дудку американской администрации пляшет &quot;польку-бабочку&quot; только так, по первому свистку, даже в ущерб себе&quot;.О состоянии дел в ОДКБ"Скорее всего, даже в этих условиях мы в состоянии оказать им посильную помощь, а такие ресурсы и запас прочности у нас достаточный для того, чтобы поддержать наших союзников, если в этом будет необходимость".О переговорах с президентом Казахстана&quot;К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов — и в российском обществе, и в казахстанском. Не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам наших государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу.&quot;
https://ria.ru/20241127/zapad-1985851483.html
https://ria.ru/20241128/peremirie-1986079541.html
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украина, киев, россия, владимир путин
Украина, Киев, Россия, Владимир Путин

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан. Главное из выступления президента — в материале РИА Новости.

О ядерном оружии на Украине

  • Получение Киевом ядерного оружия станет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения.
  • Заявления с призывами вернуть ядерное оружие Украине могут делать только те, кто не испытывает ответственности за судьбы своих стран и мира в целом.
  • Россия не допустит получения Украиной этих вооружений.
  • Москва будет использовать все имеющиеся средства, если у Киева появится ядерное оружие.
«

"Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения — все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Владимир Путин
  • Риски ударов ВСУ западным оружием по российской территории сохраняются.
  • Для каждой цели на Украине у Москвы будет свой инструмент.
  • Отношение к урегулированию на Украине не меняется с появлением новых видов оружия.
  • У России нет предварительных условий для переговоров по Украине, есть условия для мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Либеральный момент: Запад пришел к своему концу
27 ноября, 08:00

О ракете "Орешник"

  • Ракетная система "Орешник" работает так, как запланировали ее создатели, это оружие высокой точности.
  • При применении этих снарядов поражаются объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей вниз.
  • Сила "Орешника" сравнима с падением метеорита.
  • Новые ракеты могут применить по военным объектам и центрам принятия решений, в том числе в Киеве.
«

"По значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование "Орешника" по военным, по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, и в Киеве в том числе".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Владимир Путин
  • Испытательные пуски "Орешника" проводятся для его совершенствования.
  • Новую ракетную систему можно сделать еще более мощной.
  • Оружия у России достаточно, появление "Орешника" укрепляет военные позиции страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Цель: остановить войну — но ненадолго
Вчера, 08:00

Об отношениях с Западом

  • Запад показывал России на "место в углу", но страна справилась с этим.
  • Европу опустили ниже плинтуса, она перестала быть независимым центром.
«

"Под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Владимир Путин
  • Деградация отношений России и Европы — не вина Москвы.
  • Россия готова к диалогу с США и к возобновлению сотрудничества с Европой.
  • Канцлер ФРГ Шольц был первым, кто прервал молчание.
  • В разговоре с канцлером произошел обмен мнениями, но каждый остался при своем.
  • Избранный президент США Дональд Трамп — умный и опытный политик, который способен находить решения проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
НАТО не хватает пороха для войны с Россией
26 ноября, 08:00

О состоянии дел в ОДКБ

  • ОДКБ не просто жива, но и улучшается, страны-участницы хотят развивать организацию.
  • Россия даже при ударах ATACMS по своей территории может помочь странам ОДКБ в большей степени, чем они ей.
«
"Скорее всего, даже в этих условиях мы в состоянии оказать им посильную помощь, а такие ресурсы и запас прочности у нас достаточный для того, чтобы поддержать наших союзников, если в этом будет необходимость".
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Владимир Путин
  • Отсутствие Армении на встрече ОДКБ в Астане показывает, что каждая страна вправе сама выбирать, что будет делать в области безопасности.
  • Сегодняшняя ситуация с Ереваном, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой республике.
  • События, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, в отношении Армении не было никакой агрессии.
  • Вероятность возврата Еревана к полноценной работе в организации есть.
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин рассказал о принципах взаимодействия стран ОДКБ
Вчера, 13:08

О переговорах с президентом Казахстана

  • Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле.
  • Социально-политическая обстановка в Казахстане стабильна, это помогает развитию.
  • Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, наоборот, нужно делать все для их укрепления.
«

"К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов — и в российском обществе, и в казахстанском. Не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам наших государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу."

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Владимир Путин
  • Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
  • Москва и Астана — естественные партнеры и союзники, с хорошими перспективами развития отношений.
  • России и Казахстан могут нарастить сотрудничество в атомной энергетике, работа по данному направлению уже ведется.
  • На переговорах в Астане обсуждалось создание первой АЭС в Казахстане.
  • России и Казахстану нужно сделать все для укрепления связей, в том числе в энергетике.
Прибытие Путина в Казахстан с государственным визитом - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Государственный визит Путина в Казахстан
27 ноября, 15:26
 
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