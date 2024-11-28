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Путин высказался о вмешательстве Запада в политику стран бывшего СССР - РИА Новости, 28.11.2024
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17:12 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/putin-1986280303.html
Путин высказался о вмешательстве Запада в политику стран бывшего СССР
Путин высказался о вмешательстве Запада в политику стран бывшего СССР - РИА Новости, 28.11.2024
Путин высказался о вмешательстве Запада в политику стран бывшего СССР
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, заявил, что "кто платит, тот и заказывает... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:12
2024-11-28T17:12
россия
ссср
владимир путин
в мире
политика
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, заявил, что "кто платит, тот и заказывает музыку". "Кто платит, тот и заказывает музыку, а они ее исполняют на площадях", - сказал Путин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что если посмотреть на то, какое количество участников неправительственных организаций получают зарплату от иностранных правительств и выходят на митинги, то картинка получается очень реалистичная. Они получают деньги от иностранных государств за политическую деятельность внутри этих стран, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241128/putin-1986268044.html
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россия, ссср, владимир путин, в мире, политика
Россия, СССР, Владимир Путин, В мире, Политика
Путин высказался о вмешательстве Запада в политику стран бывшего СССР

Путин о вмешательстве Запада в политику стран: кто платит, тот заказывает музыку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, заявил, что "кто платит, тот и заказывает музыку".
«
"Кто платит, тот и заказывает музыку, а они ее исполняют на площадях", - сказал Путин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он пояснил, что если посмотреть на то, какое количество участников неправительственных организаций получают зарплату от иностранных правительств и выходят на митинги, то картинка получается очень реалистичная. Они получают деньги от иностранных государств за политическую деятельность внутри этих стран, подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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