https://ria.ru/20241128/putin-1986280303.html

Путин высказался о вмешательстве Запада в политику стран бывшего СССР

Путин высказался о вмешательстве Запада в политику стран бывшего СССР - РИА Новости, 28.11.2024

Путин высказался о вмешательстве Запада в политику стран бывшего СССР

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, заявил, что "кто платит, тот и заказывает... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:12

2024-11-28T17:12

2024-11-28T17:12

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, заявил, что "кто платит, тот и заказывает музыку". "Кто платит, тот и заказывает музыку, а они ее исполняют на площадях", - сказал Путин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что если посмотреть на то, какое количество участников неправительственных организаций получают зарплату от иностранных правительств и выходят на митинги, то картинка получается очень реалистичная. Они получают деньги от иностранных государств за политическую деятельность внутри этих стран, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241128/putin-1986268044.html

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Наталья Макарова

россия, ссср, владимир путин, в мире, политика